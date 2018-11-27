Тверская область, ставшая первым субъектом РФ, где на всей территории региона было запущено телевизионное вещание в цифровом формате с возможностью бесплатно и в отличном качестве смотреть 20 общедоступных федеральных каналов, с 3 декабря полностью перейдет на новые ТВ-технологии. То есть аналоговый сигнал телевизоры тверитян принимать уже не будут. Между тем к "цифре" подключились еще не все жители региона.

С "цифрой" давно

По словам заместителя председателя совета муниципальных образований Тверской области, главы Вышневолоцкого района Натальи Рощиной, на 20 ноября к цифровому вещанию было подключено 60 процентов населения области.

- Муниципалитеты включились в работу по переходу на цифровое телевидение с начала этого года, - рассказала представитель совета. - Для наших районов это очень важно, потому что большинство отдаленных территорий имели возможность смотреть один-два центральных канала, а некоторые совсем не имели аналогового телевидения.

Впрочем, из-за неуверенного приема аналогового сигнала эти районы области быстрее других начали осваивать новые ТВ-технологии: население обзавелось спутниковыми "тарелками", а когда на территориях стали появляться эфирные цифровые телестанции, активно подключалось к "цифре". Например, многие жители Вышневолоцкого района смотрят любимые передачи в цифровом качестве уже с 2014 года.

Однако пожилые люди, особенно в отдаленных деревнях, осваивает "цифру" не столь активно. Более того, как признают в совете МО, несмотря на масштабную разъяснительную работу, часть тверитян по-прежнему надеется, что переход на цифровое вещание произойдет сам собой и делать для этого ничего не нужно.

- Поэтому мы продолжаем сходы граждан, домовые обходы, работают УК, старосты, социальные работники. Свои территории объезжают главы поселений. Вот сегодня, например, в Вышневолоцком районе поехал по отдаленным деревням глава Садового поселения. Он знает, какая техника требуется для подключения цифрового вещания, поэтому решил старушкам в своем поселении помочь сам, - рассказала Наталья Рощина.

Уйти из зоны риска

С 3 декабря, по словам генерального директора "Российской телевизионной и радиовещательной сети" Андрея Романченко, будут отключены сто аналоговых передатчиков одиннадцати федеральных каналов. Продолжат аналоговое вещание лишь региональные телеканалы, их сетевые партнеры и те каналы, которые не входят в состав двух мультиплексов. Но экраны телевизоров, принимавших аналоговый сигнал, почернеют не сразу: еще целую неделю на них будет демонстрироваться заставка с сообщением, что трансляция прекращена и зрителям нужно настроить свою технику на прием цифрового телевидения.

Причем понять, какой сигнал принимает телевизор - аналоговый или цифровой, тверитяне легко могли уже начиная с лета, потому что на экране рядом с логотипом восьми федеральных каналов с тех пор всегда соседствует буква "А" в первом случае и такая буква отсутствует - во втором.

- Если на экране есть буква "А", значит телевизор находится в зоне риска. То есть надо что-то делать с антенной, телевизором либо покупать приставку и настраивать цифровой сигнал. Будем ждать 3 декабря и надеяться, что все успеют это сделать и переход на цифровое вещание пройдет для жителей региона предельно безболезненно, - выразил надежду Андрей Романченко.

Региональное правительство предложило использовать для замены антенн средства Фонда капремонта

Чтобы так и было, правительство региона даже предложило внести в областное законодательство поправку, которая позволит использовать для замены и ремонта антенн на многоквартирных домах средства регионального Фонда капремонта. Потому что, как выяснилось, 90 процентов МКД Тверской области обеспечено оборудованием для приема кабельного либо эфирного цифрового сигнала, но в 10 процентах домов коллективная антенна принимает только аналоговый сигнал. И проблему надо решать быстро. Как сообщили в облправительстве, сейчас заменой устаревших антенн занимаются управляющие компании.

Лучше лишний раз спросить

Что касается домашнего оборудования, то информация о нужных параметрах приставок размещена в торговых центрах, МФЦ, общественном транспорте, банках, на почтах. В местах с массовым пребыванием людей и крупных рабочих коллективах специалисты презентуют оборудование для подключения к цифровому ТВ и объясняют, как им пользоваться. Для тех, кому нужна консультация или помощь в установке приставки, работают горячие линии - в областном минэкономразвития и "Российской телевизионной и радиовещательной сети". Кстати, Андрей Романченко пообещал, что звонки тверитян в РТРС будут технически выделяться в особую категорию.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Тверской области настоятельно советуют: перед тем как отправиться в магазин за ТВ-приставкой, внимательно изучить всю имеющуюся информацию, а в случае необходимости проконсультироваться либо по горячим линиям, либо на сайте смотрицифру.рф, потому что в розничных сетях в качестве "приемников цифрового телевидения" активно позиционируется оборудование для приема сигнала стандарта DVB-T, в то время как требуются приставки, поддерживающие стандарт вещания DVB-T2, стандарт сжатия видеосигнала MPEG 4 и режим Multiple PLP.

- Если прийти в магазин и просто попросить приставку для цифрового ТВ, можно приобрести не то, что нужно, поэтому лучше где-то записать конкретные параметры и спрашивать в торговом центре именно их, чтобы потом не доказывать, что вы просили одно, а вам продали другое, - говорит начальник отдела защиты прав потребителей тверского управления Роспотребнадзора Андрей Соколов.

Пожилым людям, которым особенно трудно разобраться в технических тонкостях, помогают волонтеры (в основном студенты). Их подготовили больше тысячи и одели в специально сшитые футболки и куртки с символикой цифровизации, чтобы люди не боялись впускать их в дом. Для вызова такого помощника надо тоже позвонить на телефон горячей линии.

- В основном люди обращаются за помощью в подключении приставок, - рассказала координатор волонтеров Наталья Пацевич. - Ребята ходят обычно по двое. С их слов, какие-то неожиданности случаются почти каждый раз, потому что телевизоры абсолютно разные, приходится иногда поломать голову. На некоторые адреса выходили и по два раза, когда возникала необходимость какое-то оборудование докупить.

Чтобы переход на "цифру" был менее обременительным для тверитян с небольшими доходами, областное правительство предусмотрело для них компенсацию в тысячу рублей. Причем на нее можно рассчитывать при покупке и приставки, и антенны, и даже нового телевизора. На 20 ноября 66 человек такие компенсации уже получили, обратившись в учреждения соцзащиты. В региональном профильном департаменте заверили, что выплаты производятся в течение двух-трех дней с момента подачи заявления. Всего на эти цели из облбюджета выделено шесть миллионов рублей.

Справка РГ



Переход от аналогового телевещания к цифровому в России начнется 11 февраля и закончится 10 июня 2019 года. После перехода на "цифру" практически на всей территории страны россияне смогут смотреть бесплатно в высоком качестве 20 общедоступных федеральных телеканалов: Первый канал, "Россию 1", "Матч ТВ", НТВ, "Петербург - 5 канал", Россию - Культуру, "Россию-24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр - Москва", РЕН ТВ, "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятницу", "Звезду", "Мир", ТНТ, Муз-ТВ и еще три радиоканала - "Вести ФМ", "Радио России", "Радио Маяк". Всю необходимую информацию по подключению к цифровому телевидению можно найти на сайте смотрицифру.рф.