В московском метро иностранец погиб под поездом

Гражданин Узбекистана погиб, упав под поезд в московском метро.

Как рассказал корреспонденту "РГ" начальник пресс-службы УВД на метрополитене Алексей Мышляев, инцидент произошел на "Юго-Западной" в 16:45. Машинист экстренно затормозил, но трагедии избежать не удалось. Прибывшая "скорая помощь" констатировала смерть 25-летнего мужчины.

Чтобы поднять тело погибшего, временно снимали напряжение. Вход на четыре станции юго-западного участка ненадолго закрыли, чтобы не было очередей на эскалаторах и в вестибюлях. Сейчас "красная" ветка работает как обычно.