В Башкирии рассказали о состоянии пострадавших при пожаре на заводе

Состояние одного из четверых пострадавших при пожаре на заводе "Синтез-Каучук" в Стерлитамаке - тяжелое, состояние остальных врачи оценили как "средней тяжести". Об этом корреспонденту "РГ" сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения региона Светлана Кускарбекова.

По ее словам, характер травм пока неизвестен.

Напомним, пожар, при котором пострадали четверо сотрудников завода "Синтез-Каучук" произошел утром, 27 ноября, в одном из цехов. На место происшествия оперативно выехали 24 единицы техники и 44 спасателя, а также бригады скорой помощи.

Возгорание удалось потушить в течение 50 минут. Тем не менее, четыре сотрудника предприятия пострадали, они были доставлены в больницу.

По одной из версий причиной пожара стала утечка в цистерне, где хранился изопентан - легковоспламеняемый углеводород, взрывоопасный при соприкосновении с воздухом.