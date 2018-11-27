Псковская телефонная сеть заплатит крупный штраф за монополию

Псковская городская телефонная сеть заплатит крупный штраф за нарушение закона о защите конкуренции. Она является монополистом - единственным в городе владельцем подземной сети каналов, в которых проходят кабели связи. Как посчитали специалисты антимонопольной службы, компания установила экономически необоснованную плату за аренду места в кабельной канализации.

От тарифной политики городской телефонной сети (ГТС) зависит работа практически всех интернет-провайдеров и операторов кабельного телевидения Пскова. Именно поставщики услуг связи обратились с жалобами в региональное управление ФАС.

- Мы выяснили, что стоимость аренды каналов, которую ГТС применяет в расчетах с организациями, значительно превышает размер затрат телефонной сети на обслуживание кабельной канализации, - делится информацией руководитель псковского УФАС Ольга Милонаец. - В одном канале размещается, как правило, до пяти кабелей нескольких потребителей. При этом ГТС, не имея обоснованной методики ценообразования, рассчитывает плату так, будто бы каждый клиент арендует канал в одиночку.

Сейчас монополист должен пересчитать аренду, опираясь на реальные расходы на содержание каналов. Кроме того, ему предстоит заплатить административный штраф за злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке - 650 тысяч рублей.

- Арбитражный суд Псковской области признал законными решение и предписание псковского УФАС, - продолжает Ольга Милонаец. - ГТС пытается обжаловать штраф в апелляционном суде, но мы продолжим отстаивать свою позицию. Отсутствие обоснованной методики расчетов приводит или может привести к установлению монопольно высоких цен. В конечном итоге финансовая нагрузка ложится на плечи потребителей - пользователей интернета и абонентов кабельного телевидения. Кроме того, монополист, который сам предоставляет услуги связи, находится в более выигрышном положении перед своими конкурентами.

тем временем

Уровень конкуренции на псковском рынке услуг связи далек от совершенства. Провайдерам приходится жаловаться в УФАС не только на владельцев кабельной канализации, но и на управляющие компании. В апреле текущего года антимонопольная служба признала нарушителем закона о защите конкуренции УК в городе Великие Луки. Вначале коммунальщики вообще запретили поставщику кабельного телевидения и интернета пользоваться общедомовым оборудованием, затем предложили заплатить за его аренду в десять раз больше, чем платят конкуренты. Фиксировались подобные нарушения и в Пскове.