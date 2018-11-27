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27.11.2018 17:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Калининграде отмыли памятник Канту после нападения вандалов

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)
Фото: Виталий Невар/ТАСС Фото: Виталий Невар/ТАСС
Фото: Виталий Невар/ТАСС

Памятник знаменитому философу Иммануилу Канту в центре Калининграда, пострадавший в результате выходки вандалов, отмыли от краски.

Бронзовую скульптуру перед зданием БФУ им.И.Канта неизвестные облили краской, вероятнее всего, в ночь с 26 на 27 ноября. Сегодня утром цветные потеки на памятнике обнаружили сотрудники университета, придя на работу. Возле памятника валялись листовки с призывом к студентам БФУ откреститься от "вражьего" имени, которое носит университет, срывать таблички и вымарывать "чуждое" имя из документов.

Фото: depositphotos.com
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Памятник, как сообщили в пресс-службе городской администрации, закреплен за муниципальным учреждением "Калининградская служба заказчика". Ее подрядчик направил бригаду, которая уже полностью смыла краску с монумента, хотя удалось это сделать с большим трудом.

Сейчас коммунальщики направлены на другой пострадавший объект, связанный с именем кенигсбергского мудреца. Вандалы также залили краской мемориальную доску, установленную на стене дома на Ленинском проспекте. Надпись на доске с бронзовым барельефом философа гласит на русском и немецком языках: "Здесь стоял дом, в котором 22.04.1724 родился и жил до 1740 года Иммануил Кант".

Добрались осквернители и до главного памятного места - могилы Канта у стены Кафедрального собора. Стена и пол памятника федерального значения - мемориального комплекса из розового порфира работы архитектора Фридриха Ларса тоже залиты краской. Мемориал будет приводить в порядок само учреждение культуры "Кафедральный собор".

В пресс-службе регионального УМВД корреспонденту "РГ" сообщили, что на осмотр всех трех мест происшествия выезжала следственно-оперативная группа, сейчас проводится проверка.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
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