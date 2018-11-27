В Министерстве просвещения прокомментировали "письмо отцу на фронт"

В Министерстве просвещения прокомментировали домашнее задание, которое получили петербургские школьники. Напомним, детям предложили написать письмо отцу на фронт, что вызвало неоднозначную реакцию родителей.

"Период Великой Отечественной войны, история великой трагедии и великого мужества - это история нашей страны и неизменная составляющая образовательной программы, - отметили в пресс-службе ведомства. - В истории есть места героических и действительно грустных событий. Однако школьники должны знать историю своей страны. Вопросы заданий - во многом вопросы конкретной образовательной программы, педагога, его умение и талант сделать программу доступной и интересной для учеников. И учебник здесь - лишь один из инструментов".

Отметим, что сам учебник достаточно давно находится в федеральном перечне, он прошел все необходимые экспертизы, включая экспертизы РАО и РАН и используется в разных регионах России. Выбор конкретного учебника - вопрос, отнесенный к компетенции школы.