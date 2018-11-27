ФСБ обнародовала изъятые у украинских моряков документы

Во время осмотра задержанных украинских бронекатеров на катере "Никополь" был обнаружен документ: "Контрольный лист готовности катера "Никополь" к выходу в море с 9.00 23.11.2018 по 18.00 25.11.2018 года". Об этом сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России.
Согласно этому приказу, старшему группы кораблей ставится прямая задача осуществить переход из Одессы в Бердянск "скрытным порядком", "сосредоточив основное внимание на обеспечении скрытности подхода к Керченско-Еникальскому каналу и прохождения через него".
Кроме того, как сообщили в ЦОС ФСБ, на этом же катере был найден рукописный конспект установленных Российской Федерацией правил плавания по Керченско-Еникальскому каналу, из чего следует, что украинские моряки были хорошо осведомлены о порядке его прохождения.
Что касается арсенала, обнаруженного на украинских кораблях, то с ним вполне можно было бы начать небольшую войну.
На задержанных военных судах ВМС Украины находились следующие виды вооружения и боеприпасов:
1. 30 мм пушка - 4 ед.
2. Автоматический гранатомет АГС-17 - 4 ед.
3. Пулемет "ДШК" 12,7 мм - 2 ед.
4. Пулемет ПКТ 7,62 мм - 4 ед.
5. Автомат АК-47 5,45 мм - 13 ед.
6. Пистолет ПМ 9 мм - 4 ед.
7. Травматический пистолет 9 мм - 1 ед.
8. Сигнальный пистолет ПС - 1 ед.
9. Осколочно-фугасный снаряд 30 мм - 765 ед. + (32 цинка, ненумерованных, установить число пока невозможно)
10. Выстрел ВОГ-17 - 1975 ед.
11. Выстрел ВОГ - 495 ед.
12. Граната РГД-5 - 40 ед.
13. Граната РГ-42 - 48 ед.
14. Граната РГД - 20 ед.
15. Запал УЗРГМ-2 - 30 ед.
16. Запал РГ-42 - 38 ед.
17. 30 мм сигнальный патрон - 87 ед.
18. Патроны 7,62 мм - 9865 ед.
19. Патроны 5,45 мм - 11736 ед.
20. Патроны 9 мм - 1189 ед.
21. Патроны 12,7 мм - 612 ед.
22. Штык-нож - 15 ед.
23. Магазин АК-74 - 42 ед.
24. Магазин ПМ - 4 ед.
(Пушка 30 мм, АГС-17 и ПКТ составляют одну артустановку. Их всего 4, по две на каждый катер.).