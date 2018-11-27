ФСБ обнародовала изъятые у украинских моряков документы

Во время осмотра задержанных украинских бронекатеров на катере "Никополь" был обнаружен документ: "Контрольный лист готовности катера "Никополь" к выходу в море с 9.00 23.11.2018 по 18.00 25.11.2018 года". Об этом сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России.

Согласно этому приказу, старшему группы кораблей ставится прямая задача осуществить переход из Одессы в Бердянск "скрытным порядком", "сосредоточив основное внимание на обеспечении скрытности подхода к Керченско-Еникальскому каналу и прохождения через него".

Кроме того, как сообщили в ЦОС ФСБ, на этом же катере был найден рукописный конспект установленных Российской Федерацией правил плавания по Керченско-Еникальскому каналу, из чего следует, что украинские моряки были хорошо осведомлены о порядке его прохождения.

Что касается арсенала, обнаруженного на украинских кораблях, то с ним вполне можно было бы начать небольшую войну.

На задержанных военных судах ВМС Украины находились следующие виды вооружения и боеприпасов:

1. 30 мм пушка - 4 ед.

2. Автоматический гранатомет АГС-17 - 4 ед.

3. Пулемет "ДШК" 12,7 мм - 2 ед.

4. Пулемет ПКТ 7,62 мм - 4 ед.

5. Автомат АК-47 5,45 мм - 13 ед.

6. Пистолет ПМ 9 мм - 4 ед.

7. Травматический пистолет 9 мм - 1 ед.

8. Сигнальный пистолет ПС - 1 ед.

9. Осколочно-фугасный снаряд 30 мм - 765 ед. + (32 цинка, ненумерованных, установить число пока невозможно)

10. Выстрел ВОГ-17 - 1975 ед.

11. Выстрел ВОГ - 495 ед.

12. Граната РГД-5 - 40 ед.

13. Граната РГ-42 - 48 ед.

14. Граната РГД - 20 ед.

15. Запал УЗРГМ-2 - 30 ед.

16. Запал РГ-42 - 38 ед.

17. 30 мм сигнальный патрон - 87 ед.

18. Патроны 7,62 мм - 9865 ед.

19. Патроны 5,45 мм - 11736 ед.

20. Патроны 9 мм - 1189 ед.

21. Патроны 12,7 мм - 612 ед.

22. Штык-нож - 15 ед.

23. Магазин АК-74 - 42 ед.

24. Магазин ПМ - 4 ед.

(Пушка 30 мм, АГС-17 и ПКТ составляют одну артустановку. Их всего 4, по две на каждый катер.).