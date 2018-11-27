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27.11.2018 17:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Командирам катеров ВМС Украины изберут меру пресечения в среду

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)

Киевский районный суд Симферополя в среду изберет меру пресечения командирам задержанных экипажей кораблей ВМСУ Роману Мокряку, Богдану Небылице и Олегу Мельничуку и сотрудникам Службы безопасности Украины. Об этом журналистам рассказала Уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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В беседе в здании суда с одним из военных моряков - членом экипажа буксира "Яни Капу" Виктором Беспальченко Лубина поинтересовалась у него, соблюдаются ли права задержанных. Виктор ответил отрицательно - претензий у него к условиям содержания под стражей нет, физические методы воздействия не применяются.

При этом Лубина не исключила обмен военных моряков.

- Я думаю, что дальнейшая судьба ваша благополучно разрешится, - считает она. - Не должна быть такая война между странами. Экипаж "Норда" мы обменяли. И я думаю, что будут варианты, и все утрясется.

Сами моряки рассказывают, что обескуражены и шокированы сложившейся ситуацией в акватории Черного моря. Они говорят, что всего лишь исполняли приказ своего военного начальства.

Напомним, сегодня Киевский районный суд Симферополя определит меру пресечения 12 украинским морякам артиллерийских бронекатеров "Бердянск" и "Никополь", а также рейдового буксира "Яни Капу". Старший матрос буксира "Яны Капу" Владимир Варимез уже арестован до 25 января 2019 года. Ему инкриминируется часть 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы РФ).

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