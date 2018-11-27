Украина ограничила пропуск граждан РФ через границу с Крымом

Украинская сторона ограничила пропуск граждан России через пункты "Чаплинка", "Каланчак" и "Чонгар" на границе с Крымом, передает ТАСС.

- В пунктах пропуска введено ограничение на пересечение границы гражданами Российской Федерации в обе стороны, - заявил глава Херсонской области Андрей Гордеев.

Он уточнил, что граждан Украины и других государств пропускают без ограничений. Российские пункты пропуска при этом продолжают работать в штатном режиме, никаких запретов на въезд или выезд не вводилось.

Напомним, после украинской провокации в Керченском проливе, когда три корабля ВМСУ в нарушение статей 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву незаконно вошли в российские территориальные воды и были задержаны погранслужбой ФСБ России, Верховная Рада Украины на 30 дней ввела военное положение в десяти областях страны и внутренних водах Азовского моря.