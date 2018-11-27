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27.11.2018 16:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд арестовал первого из моряков задержанных кораблей ВМСУ

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)

Сегодня Киевский районный суд Симферополя приступил к определению меры пресечения украинским морякам, которые на военных кораблях устроили провокацию в территориальных водах РФ. Всем инкриминируют часть 3 статьи  322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ).

За несколько часов до начала судебных заседаний по материалам о нарушении госграницы возле здания Киевского райсуда начали дежурить несколько десятков журналистов, аккредитовавшихся на суд. Дела украинских граждан рассматриваются одновременно в трех залах, чтобы ускорить процесс.
Украинских моряков начали заводить в здание суда по одному через запасной вход в сопровождении бойцов спецподразделения ФСБ.

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Одним из первых суд вынес решение об аресте уроженца Одесской области Владимира Варимеза, который является членом экипажа задержанного буксира ВМСУ "Яни Капу". Он заявил в суде, что считает себя невиновным. Но правоохранители полагают, что он может выехать из РФ и тем самым скрыться от следствия.

- Я исполнял приказ начальства, - пояснил Варимез суду. - У нас была цель довести буксир. А то, что не было договоренности (с капитаном порта РФ - Прим. ред.), я об этом ничего не знаю.

Тем нем менее решение суда - заключить моряка под стражу до 25 января 2019 года.

- Ходатайство обоснованно и подлежит удовлетворению, - заключил судья Михаил Белоусов. - Имеются основания для определения меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ходатайства об аресте остальных моряков в эти минуты продолжает рассматривать суд. Из 24 моряков сегодня суд определит меру пресечения для 12 военнослужащих.

- Сегодня в Симферополь доставят человек 10-12, - сообщила перед началом суда Уполномоченный по правам человека в РК Людмила Лубина. - Это связано с мерами безопасности: представьте, сколько всего нужно, чтобы их привезти. Тем более, процессуальные нормы все соблюдаются. Меру пресечения должны избрать в течение трех суток.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Напомним, 25 ноября два артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яни Капу" незаконно пересекли госграницу РФ. Заявки на проход кораблей поданы не были, в график прохода кораблей они не были включены. Украинские корабли вместе с экипажами задержаны и отбуксированы в российский порт для проведения дальнейших следственных действий.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения госграницы РФ в Черном море. Жизни троих украинских моряков, которые получили ранения при задержании, ничего не угрожает. По словам Людмилы Лубиной, у всех госпитализированных военных легкие повреждения мягких тканей, а врачи оценивают их состояние как стабильное. Раненые моряки, которым от 19 до 24 лет, находятся под охраной в больнице №1 города Керчи. Один из них ранен в плечо, другой - в бедро, третий - в кисть руки.

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