Ритейлеры предложили ввести мораторий на новые нормы закона о торговле

Представители торговых сетей на встрече с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком 26 ноября предложили ввести мораторий на изменение закона о торговле, сообщили "Российской газете" в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Отсрочить введение изменений ритейлеры предлагают на один-два года для того, чтобы торговые компании смогли адаптироваться. В частности, речь идет о запрете торговым сетям возвращать поставщикам нереализованные продукты. На совещании также обсуждался вопрос саморегулирования рынка и кодекс добросовестных практик.

Представители торговых сетей рассчитывают, что их предложение найдет поддержку. Как пояснили в АКОРТ, вице-премьер выразил желание проводить регулярные встречи с ритейлерами. Предложения отрасли планируется рассмотреть в первом квартале 2019 года. Также будет создана совместная рабочая группа по вопросам Совета рынка в составе представителей торговых сетей и власти.

Изменения в закон о торговле в третьем окончательном чтении Госдума приняла 7 ноября. Документ был инициирован группой депутатов, в том числе вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и членом Совета Федерации Сергеем Лисовским.