Архип Куинджи. Художник света

На пике славы он ушел в художническое "затворничество". Но живопись не оставил: в его мастерской обнаружены произведения, предвосхитившие открытия искусства XX века.
На выставке представлено 180 живописных произведений из 23 музейных собраний России, Азербайджана и Белоруссии. Особо ценно появление неизвестных полотен "Закат в степи" из национального музея Республики Бурятия и "Христос в Гефсиманском саду" из Алупкинского музея-заповедника.
Для юных посетителей подготовлен необычный аудиогид от учащихся творческой мастерской музея.
Выставка будет работать до 17 февраля 2019 года по адресу: Москва, Лаврушинский переулок, 12, Инженерный корпус.