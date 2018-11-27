Архип Куинджи. Художник света

"Художник света", "художник-поэт", "истинный гений-изобретатель" - таким мастер представал в глазах современников. Каждая его картина становилась сенсацией.

На пике славы он ушел в художническое "затворничество". Но живопись не оставил: в его мастерской обнаружены произведения, предвосхитившие открытия искусства XX века.

На выставке представлено 180 живописных произведений из 23 музейных собраний России, Азербайджана и Белоруссии. Особо ценно появление неизвестных полотен "Закат в степи" из национального музея Республики Бурятия и "Христос в Гефсиманском саду" из Алупкинского музея-заповедника.

Для юных посетителей подготовлен необычный аудиогид от учащихся творческой мастерской музея.

Выставка будет работать до 17 февраля 2019 года по адресу: Москва, Лаврушинский переулок, 12, Инженерный корпус.