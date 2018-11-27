Русский тесть короля Малайзии: У меня не было сомнений в выборе дочери

Вопрос о статусе супруги короля Малайзии Оксаны Воеводиной, свадьба которых состоялась в Подмосковье 22 ноября, будет решаться самим Мухаммадом V, а также Советом правителей.

Как сообщают РИА Новости, пока что "Мисс Москва" получит ненаследственный почетный титул "Датин" (его автоматически присуждают супруге высокопоставленного гражданина Малайзии вне зависимости от происхождения, - прим. "РГ").

Напомним, торжества по случаю свадьбы короля Малайзии и победительницы конкурса "Мисс Москва-2015" Оксаны Воеводиной прошли 22 ноября в подмосковной Барвихе. Отмечается, что на свадьбе вся еда была халяльной, застолье проходило без алкоголя. 25-летняя модель вышла к публике в белом платье, а ее 49-летний жених - в малайзийской традиционной одежде.

Подробностей об отношениях молодоженов не так много. Известно, что перед свадьбой Мухаммад V более года регулярно навещал свою невесту.

"Я знаю его уже полтора года, - рассказал в беседе с kp.ru отец супруги малайзийского короля Андрей Воеводин. - Если бы у меня были хоть малейшие сомнения в его порядочности, я не одобрил бы выбор дочери".

Однако другие подробности, включая то, как познакомились молодожены, новоиспеченный тесть раскрывать не стал.