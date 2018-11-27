Савченко оперируют в одной из больниц Киева

В киевской больнице оперируют депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко. Об этом рассказала ее сестра Вера Савченко.

Она уточнила, что операция началась примерно в 10:00 (11:00 по московскому времени). "Мы сейчас ждем здесь… Надежда не раз говорила о проблеме с коленным суставом", - цитирует РИА Новости слова девушки.

После операции Надежду доставят в СИЗО. Напомним, она арестована по подозрению в подготовке терактов в центре Киева. По версии обвинения, Савченко планировала взрывы в парламенте и правительственном квартале. Ей грозит до пожизненного заключения.