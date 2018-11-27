Трамп в ярости: General Motors закроет пять заводов в США и Канаде

General Motors планирует закрыть пять заводов на территории США и Канады (плюс еще три предприятия в других странах), а также сократить в общей сложности 15% персонала (включая 25% руководящих сотрудников).

Как полагают в корпорации, это ускорит принятие решений и сократит издержки. Все меры позволят сэкономить к 2020 году до шести миллиардов долларов - деньги потратят на "инвестиции в будущее" (на разработку электрокаров и автономных средств передвижения).

В скором времени с конвейеров будут сняты cеданы Cadillac CT6 и XTS, Buick LaCrosse, Chevrolet Cruze и Impala, а также электрокар Chevrolet Volt.

Все эти новости очень не понравились Дональду Трампу. Он потребовал от GM вернуться в штат Огайо, где компания закрывает производство.

"Наша страна много сделала для General Motors. Лучше бы они вернулись в Огайо и поскорее", - отметил он.

Глава американского государства отметил, что на GM оказывается серьезное политическое давление с тем, чтобы вынудить концерн изменить планы и отказаться от сокращений.

Президент США также добавил, что производитель ссылается на плохие продажи отдельных моделей.

"А я им говорю - тогда сделайте машину, которая хорошо продается", - добавил Трамп.

Отметим, что обещание сохранить автозаводы в США было одним из главных пунктов предвыборной программы Трампа. Он говорил, что "заставит компании вернуться в Америку". Но пока все получается в точности наоборот.

Кстати, у General Motors есть завод под Санкт-Петербургом, но предприятие было законсервировано в июле 2015 года, когда концерн решился на оптимизацию бизнеса в России. В ноябре этого года появилась информация, что на завод нашелся покупатель, который планирует возобновить выпуск автомобилей. Но пока никаких официальных документов по этому поводу не подписано.