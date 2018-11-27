Участились случаи отказа гражданам РФ во въезде на Украину

На Украине участились случаи отказа гражданам РФ во въезде в эту страну под различными предлогами. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте российской дипломатической миссии на Украине.

В сообщении подчеркивается, что подобные отказы со стороны Государственной пограничной службы Украины происходят в отношении россиян, планирующих посещение этой страны как с частными, так и с деловыми целями. При этом граждане РФ соблюдают все требования и имеют законные основания для пересечения границы украинского государства.

По данным "Интерфакса", с понедельника из Киева в Минск авиарейсами были возвращены 47 россиян. От разъяснения причин отказов украинская сторона, как правило, воздерживается. Также представители украинских властей намеренно затягивают продолжительность проверочных мероприятий.

Российское посольство направило ноту в МИД Украины с просьбой разъяснить причины массового недопуска россиян на территорию Украины. В российской дипломатической миссии настаивают на принятии мер по недопущению дискриминационных действий украинской Госпогранслужбы в отношении российских граждан. Отметим также, что в соответствии с указом о военном положении, подписанном президентом Порошенко и одобренном Верховной Радой, украинские власти получают расширенные полномочия по ограничению въезда на территорию этой страны иностранцев.