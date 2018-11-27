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27.11.2018 14:23
Рубрика: Российский автопром

Ульяновский автозавод сформулировал манифест бренда

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба УАЗа. Фото: Пресс-служба УАЗа.
Фото: Пресс-служба УАЗа.

УАЗ выпустил манифест бренда в формате короткометражного фильма.

Видео под названием "Там, где взойдет звезда. УАЗ. Главное внутри" отражает все то, что объединяет легендарную марку с настоящими патриотами - внутренняя свобода, чувство локтя, искренность и приверженность истинным человеческим ценностям.

Короткометражка снималась на просторах Кольского полуострова неспроста. Ведь именно Русский Север олицетворяет собой дух свободы, который заложен в ДНК бренда УАЗ, а также жажду приключений, которая объединяет огромную "армию" владельцев автомобилей УАЗ.

Фото: https://twitter.com/CarsVehicles/
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Как отмечает пресс-служба марки, флагманский внедорожник УАЗ "Патриот" является честным автомобилем с почти безграничными возможностями.

Ульяновские автомобили становятся совершеннее по конструкции, современнее по оснащению и удобнее в эксплуатации, но при этом остаются верными идеалам, с которыми они появились на свет почти 80 лет назад. Честные настоящие машины, не пытающиеся казаться тем, чем они не являются.

"Наши автомобили созданы для особенных людей. Людей с определенным набором истинных ценностей - внутренней свободой, настоящей дружбой и искренностью. Они не зажаты ментальными границами, свободны от предрассудков и никогда не предадут своих принципов. Это мы и хотели показать в нашем видеоманифесте", - рассказал Сергей Травкин, заместитель генерального директора УАЗа.

Фото: Пресс-служба УАЗа
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Напомним, компания представила обновленный "Патриот" в сентябре. Внедорожник укомплектовали модернизированным 2,7-литровым бензиновым двигателем с увеличенной степенью сжатия и измененными фазами газораспределения. В итоге силовой агрегат развивает 150 л.с. и 235 Нм крутящего момента, что на 15 л.с. и 18 Нм больше отдачи старого мотора. Также производитель усилил шумоизоляцию, улучшил управляемость машины, усовершенствовал подвеску.

Цена новинки составляет от 746 500 до 1 049 000 рублей.

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#УАЗ