В Египте обнаружили восемь загадочных мумий в цветных саркофагах

В Египте недалеко от Каира в районе Дахшур археологи нашли восемь саркофагов из известняка с хорошо сохранившимися мумиями, которые были помещены в дополнительные цветные внутренние саркофаги.

Как пояснили в министерстве по вопросам памятников древности страны, находка, вероятнее всего, относится к поздним периодам в истории Древнего Египта. Какой-либо дополнительной информацией о загадочных погребениях ученые пока не располагают.

Сейчас саркофаги поместили в хранилище для дальнейших исследований.

Работы специалистов в районе Дахшура - некрополе фараонов Древнего Египта эпохи Древнего и Среднего царств - начались в августе 2018 года, передает РИА Новости.

Кстати

Ранее археологи из Египта при обследовании семи гробниц эпохи Нового и Древнего царства в районе некрополя Саккара нашли сотни мумий животных и жуков-скарабеев.