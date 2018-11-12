В египетских гробницах найдены сотни необычных мумий

В Египте археологи при обследовании семи гробниц эпохи Нового и Древнего царства в районе некрополя Саккара обнаружили сотни мумий животных и жуков-скарабеев.

Как сообщает The History Blog, археологическая миссия раскопала участок на каменистом краю некрополя. В результате были обнаружены три гробницы эпохи Нового царства и четыре захоронения времен Древнего царства. Их возраст варьируется от 3100 до 4500 лет.

Гробницы Нового царства были повторно использованы в более поздний период в качестве могильника для животных, вероятно, содержавшихся при храмах. Так, обнаружено свыше 200 мумифицированных кошек, кобр и крокодилов. Кроме того, найдено свыше 200 мумифицированных жуков-скарабеев.

Отмечается, что гробницы принадлежали влиятельным людям. Например, рельефы и надписи в одной из них упоминают имя Анх Махура - визиря эпохи Древнего царства.

Также найдена гробница Имхата - смотрителя царского дворца. Захоронение оказалось неповрежденным. Оно относится к позднему периоду V династии фараонов (2500-2350 гг. до н.э.)