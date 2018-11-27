Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Флагманскому седану Genesis добавили злости 12:04
"Безумный" УАЗ "Хантер" на огромных колесах покорил автолюбителей 11:28
На региональных дорогах нанесут желтую разметку 10:02
Беспилотные автомобили в России получат специальный знак 09:00
27.11.2018 10:32
Рубрика: Легковые авто

В каких странах дешевле и дороже всего содержать автомобиль

Текст: Борис Захаров
Фото: Пресс-служба BMW Фото: Пресс-служба BMW
Фото: Пресс-служба BMW

Эксперты портала Compare the Market, специализирующегося на страховании, поделились статистикой о стоимости владения различными автомобилями на ключевых автомобильных рынках.

В расчет принимались цены на конкретную модель, расходы на ее обслуживание в год, а также стоимость страховки, топлива и дорожный налог. Исследование затронуло шесть сегментов автомобильного рынка - от микрокаров до люксовых спорткаров.

Как оказалось, покупка, обслуживание и страховка кроссоверов, пикапов и внедорожников сегодня наиболее доступные в России, а вот жителям Индии, Голландии и Португалии SUV обойдутся дороже, чем в других странах мира. 

Фото: Юрий Зубко/ РГ
Названы самые популярные у россиян первые автомобили

Микрокары (автомобили сегмента А типа Fiat 500 и Kia Rio) выгоднее всего покупать, страховать и обслуживать в Индии, а дороже всего - в Китае. Автомобили гольф-класса (Volkswagen Golf, Ford Focus) наиболее выгодны в Индии, а дороже всего обойдутся в Португалии.

Машины сегмента D типа Volkswagen Passat (в рейтинге они названы семейными) выгоднее всего покупать и обслуживать в Греции, а наиболее затратными они будут в Бразилии. Автомобили премиум-класса (в пример приводится BMW 5Series) оказались дешевле для покупателей из Мексики и России, а дороже всего для жителей Индии и Бразилии. Наконец, люксовые спортивные автомобили типа Porsche 911 выгоднее всего приобретать, обслуживать и страховать в Канаде и наименее выгодно - в Индии, где переплачивать придется больше, чем в два раза.

В прошлом Compare the Market публиковал рейтинг самых богатых животных, список самых дешевых направлений туризма, где можно загореть наилучшим образом и рейтинг самых дорогих для жизни городов.

ЗИЛ-4104 и Aurus Senat вошли в список лучших лимузинов в истории
Lada Vesta: Стоит ли покупать трехлетний седан за 500 тысяч рублей
#автомобили