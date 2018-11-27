В каких странах дешевле и дороже всего содержать автомобиль

Эксперты портала Compare the Market, специализирующегося на страховании, поделились статистикой о стоимости владения различными автомобилями на ключевых автомобильных рынках.

В расчет принимались цены на конкретную модель, расходы на ее обслуживание в год, а также стоимость страховки, топлива и дорожный налог. Исследование затронуло шесть сегментов автомобильного рынка - от микрокаров до люксовых спорткаров.

Как оказалось, покупка, обслуживание и страховка кроссоверов, пикапов и внедорожников сегодня наиболее доступные в России, а вот жителям Индии, Голландии и Португалии SUV обойдутся дороже, чем в других странах мира.

Микрокары (автомобили сегмента А типа Fiat 500 и Kia Rio) выгоднее всего покупать, страховать и обслуживать в Индии, а дороже всего - в Китае. Автомобили гольф-класса (Volkswagen Golf, Ford Focus) наиболее выгодны в Индии, а дороже всего обойдутся в Португалии.

Машины сегмента D типа Volkswagen Passat (в рейтинге они названы семейными) выгоднее всего покупать и обслуживать в Греции, а наиболее затратными они будут в Бразилии. Автомобили премиум-класса (в пример приводится BMW 5Series) оказались дешевле для покупателей из Мексики и России, а дороже всего для жителей Индии и Бразилии. Наконец, люксовые спортивные автомобили типа Porsche 911 выгоднее всего приобретать, обслуживать и страховать в Канаде и наименее выгодно - в Индии, где переплачивать придется больше, чем в два раза.

В прошлом Compare the Market публиковал рейтинг самых богатых животных, список самых дешевых направлений туризма, где можно загореть наилучшим образом и рейтинг самых дорогих для жизни городов.