В Минске призвали пересмотреть нормативы распределения ввозных пошлин в ЕАЭС

Очередная финансовая инициатива озвучена 27 ноября белорусской стороной на заседании Евразийского межправсовета в Минске. С учетом объема импорта РБ предложила каждые три года проводить пересмотр нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами стран ЕАЭС.

Об этом БЕЛТА сообщил первый заместитель министра финансов Юрий Селиверстов на полях заседания Евразийского межправсовета. Он уточнил, что суть национального предложения состоит в том, чтобы "была определена новая методика, которая устанавливала нормативы распределения ввозных таможенных пошлин на три года, по истечении которых нормативы пересматривались с учетом различных факторов, в том числе объема импорта".

Первый замминистра напомнил, в частности, что со времени предыдущего распределения пошлин прошло много времени, к тому же у стран - участниц есть обязательства в связи с их членством в ВТО. Он считает необходимым "актуализировать информацию и принимать взвешенные решения по нормативам распределения, исходя из импорта: сколько кто ввозит на территорию государств извне".

Новую методику странам ЕАЭС, рассчитывает белорусский финансист, нужно определить до конца 2018 года. Пока действие нынешних нормативов распределения пошлин (Армения - 1,22%, Беларусь - 4,56%, Казахстан - 7,055%, Кыргызстан - 1,9%, Россия - 85,265%) продлено до конца 2019 года. "Сегодня решения о новой выработанной методике нет. Рассматривались пять вариантов, но стороны не пришли к консенсусу. Есть предложение сохранить нынешнюю методику на постоянной основе, но белорусская сторона не может с этим согласиться", - обозначил позицию государства Юрий Селиверстов.