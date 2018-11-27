В Сбербанке опровергли массовую блокировку карт из-за небольших платежей

Сбербанку неизвестно о массовых блокировках карт или счетов клиентов, сообщили "Российской газете" в крупнейшей кредитной организации страны.

"В Сбербанке работает система защиты клиентов от мошенничества. Если операция вызывает сомнения, то к клиенту могут обратиться за подтверждением. Если клиент подтверждает операцию, она проводится. Также банк должен выполнять и требования законодательства по противодействию отмыванию денег. Напомним, что критерии проверки финансовых операций клиентов строго закреплены в законодательстве и бытовые переводы между гражданами не входят в периметр контроля", - подчеркнули в банке.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что крупные российские банки, в том числе и Сбербанк, стали требовать от клиентов обосновать переводы на тысячу рублей. Как написала газета "Известия", в противном случае клиентам грозили заблокировать карты.