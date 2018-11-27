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27.11.2018 12:22
Рубрика: В мире

В СБУ признали наличие разведчиков на борту судов в Керченском проливе

Текст: Александр Саможнев

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак подтвердил данные о нахождении двух сотрудников военной контрразведки на борту кораблей ВМС Украины, задержанных в Керченском проливе из-за нарушения российской границы.

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
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Ранее во вторник в центре общественных связей ФСБ России сообщили, что среди задержанных членов экипажа числится оперуполномоченный главного управления военной контрразведки СБУ старший лейтенант Андрей Драч.

По словам Грицака, офицеры выполняли задачи контрразведывательного обеспечения подразделения ВМС Украины.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября, три корабля ВМС Украины нарушили порядок прохождения военных судов через территориальные воды России при следовании из Черного в Азовское море. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь. По факту нарушения госграницы РФ было возбуждено уголовное дело. Некоторые украинские моряки уже дали показания в связи с задержанием и признались в нарушении российской границы.

В мире экс-СССР Украина Провокация Украины в Керченском проливе
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