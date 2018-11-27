В СБУ признали наличие разведчиков на борту судов в Керченском проливе

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак подтвердил данные о нахождении двух сотрудников военной контрразведки на борту кораблей ВМС Украины, задержанных в Керченском проливе из-за нарушения российской границы.

Ранее во вторник в центре общественных связей ФСБ России сообщили, что среди задержанных членов экипажа числится оперуполномоченный главного управления военной контрразведки СБУ старший лейтенант Андрей Драч.

По словам Грицака, офицеры выполняли задачи контрразведывательного обеспечения подразделения ВМС Украины.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября, три корабля ВМС Украины нарушили порядок прохождения военных судов через территориальные воды России при следовании из Черного в Азовское море. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь. По факту нарушения госграницы РФ было возбуждено уголовное дело. Некоторые украинские моряки уже дали показания в связи с задержанием и признались в нарушении российской границы.