Видео: Bohemian Rhapsody на 64 дисководах

В рамках своего проекта The Floppotron поляк Павел Задрозняк записал кавер-версию Bohemian Rhapsody ВИА Queen на "флоппотроне". Это - комплексное устройство, состоящее из 64 флоппи-дисководов, восьми жестких дисков, двух планшетных сканеров и модема.

В комментарии к ролику Павел интересуется мнением подписчиков, спрашивая, кавер на какую песню ему сделать следующим.

За то время, что существует проект, жертвами флоппотрона стали множество нетленок. Например, "Имперский марш" из "Звездных войн":

Песенка из ситкома "Друзья":

И "Коробейники" - тема из классического "Тетриса":

Напомним, в этом месяце в российский прокат вышел байопик Queen "Богемская распсодия" с Рами Малеком, звездой сериала "Мистер Робот" в роли Фредди Меркьюри.

Нашу рецензию на успешную картину можно прочитать здесь.