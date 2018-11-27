Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Трамп в ярости: General Motors закроет пять заводов в США и Канаде 27.11.2018
"Жигули" со штатным "автоматом": в Беларуси продается редкий ВАЗ-2105 27.11.2018
Видео: Перепрыгнувший через дорогу олень напугал водителя 27.11.2018
Гигантский кроссовер Hyundai: полностью раскрыта внешность 27.11.2018
27.11.2018 23:02
Рубрика: Страхование

ОСАГО в фокусе

Видеокамеры станут выявлять незастрахованные машины
Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Столичный выпуск №7730 (267)
Уже в новом году, как ожидается, начнется либерализация ОСАГО, о которой так много говорится в последнее время. Во всяком случае, в Российском союзе автостраховщиков к запуску новой системы присваивания коэффициентов уже почти все готово. Об этом во вторник сообщил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Напомним, первый этап либерализации предусматривает введение нового подхода к присвоению коэффициента бонус-малус (за безаварийную езду). Он будет присваиваться автовладельцу раз в год. И будет у автолюбителя такой коэффициент только один, независимо от количества действующих полисов.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Кто больше всего переплачивает за полисы ОСАГО

Также изменится коэффициент по стажу и возрасту водителя. Если сейчас у него пять значений, то будет 50. При этом водители со стажем и в возрасте даже получат скидку. Правда, небольшую. А для молодых и менее опытных водителей коэффициент подрастет. Таким образом, по словам Уфимцева, опытным водителям не придется больше доплачивать за более рискованных и неопытных водителей.

Третье нововведение - расширение тарифного коридора вверх и вниз на 20 процентов.

По словам Евгения Уфимцева, в Европе либерализацию проводили сразу. У нас решили сделать это поэтапно в течение нескольких лет. В итоге тариф станет полностью персонализирован. А решение поднимать или понижать его для конкретного клиента уже будет страховщик.

Штраф за отсутствие полиса ОСАГО будет выписан только через 10 дней после фиксации камерой

Кроме того, уже в ближайшее время в Москве начнется фотовидеофиксация нарушения в виде отсутствия ОСАГО. На первое число каждого месяца будет создаваться список застрахованных машин. Система сверит проехавшие под камерой машины с этим списком. Если его там не окажется, то через 10 дней система снова запросит базу данных РСА об этом автомобиле. Если машина появилась, то автовладельцу постановление выписываться не будет. Если нет, то инспектор подпишет "письмо счастья" и направит его по почте собственнику.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Возможный рост цены полиса ОСАГО не превысит 1,5 процента

Десятидневный срок взят не с потолка. Он установлен законом для приобретения полиса ОСАГО. Плюс такая система позволит не загружать серверы запросами и проверять не весь поток автомобилей подряд, а только сильно подозрительные. Те, которых не оказалось в списке. Ведь в Москве за сутки под одной камерой проезжает более 4 млн машин. Кстати, по данным РСА, в Москве только 6 процентов незастрахованных автомобилей.

После того как система будет отработана на нескольких камерах, ее распространят и на остальные. А потом опыт будут тиражировать и по регионам.