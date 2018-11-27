Загадочная снайперская винтовка замечена в Йемене

На черном рынке в Йемене была выставлена на продажу ранее не встречавшаяся снайперская винтовка.

A craft-produced Anti-Materiel rifle for sale in #Yemen this September.



Whilst the rear of the receiver is similar to a KPV, I'm unsure on the rest of the piece, the gas system is certainly not that of a KPV.



Any ideas about calibre and parts? Perhaps it's a factory item? pic.twitter.com/olBMTG7s15 — Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ ❄️ (@CalibreObscura) 14 ноября 2018 г.

Отмечается, что в ее конструкции, по всей видимости, применены элементы известного советского пулемета Владимирова КПВ. Однако калибр этого оружия меньше, чем 14,5 мм. Скорее всего, перед нами что-то очень эксклюзивное, выпущенное буквально в единственном экземпляре местными умельцами.

Дело в том, что снайперское оружие очень популярно в этой стране. Его активно применяют стороны, вовлеченные в гражданскую войну. Число различных моделей очень велико, причем имеются как поставленные как из-за рубежа, так и изготовленные непосредственно в стране. Так, недавно в боях были практически одновременно замечены российский "Взломщик" ОСВ-96 и M82 Barrett из США.

Как рассказал военный эксперт Юрий Лямин, ранее сообщалось, что хуситы разработали и начали изготавливать различные высокоточные винтовки. Были представлены образцы с пушечными калибрами в 30 и 23 мм, а также 14,5 и 12,7 мм.

"Был также образец, в основе которого лежит 8-мм М48 из бывшей Югославии, а та, в свою очередь, является копией 7,92-мм Mauser K98k с оптическим прицелом", - отмечает Лямин.