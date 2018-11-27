Захарова ответила на слова Климкина о ненужности дипотношений с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина о ненужности дипломатических отношений с Россией.

Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства заявил, что диалог с Москвой себя исчерпал. Слова дипломата прозвучали на фоне провокаций Киева в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября два боевых корабля и буксир ВМС Украины нарушили российскую границу, игнорируя законные требования пограничников. Нарушители были задержаны. Возбуждено уголовное дело. В МИД России этот инцидент назвали провокацией.

"После всего того, что именно его режим, режим, в котором он (Климкин) участвует, сотворил такое количество провокаций, безобразий, столько лжи было вылито, - это они задаются вопросом, нужны ли дипломатические отношения, - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1". - Еще раз говорю, мы на этот вопрос отвечаем так <…> - мы за решение любых вопросов, даже таких, какие были вчера, исключительно с точки зрения ответственного подхода".