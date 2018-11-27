Новости

Пожар произошел на заводе в ДНР 10:12
Школьный автобус столкнулся с грузовиком под Владимиром 10:12
В Тюмени разработали прототип устройства-имитатора рукописного почерка 10:10
Крымский омбудсмен рассказала о характере ранений украинских моряков 10:10
В Новокузнецке кот затопил склад с игрушками 10:10
В США российский Т-90А посчитали самым смертоносным танком 10:08
Лайнер с 76 пассажирами вынужденно приземлился в Казани 10:04
"Уши Апокалипсиса" выставили на продажу 10:03
На региональных дорогах нанесут желтую разметку 10:02
В Башкирии четыре человека пострадали при пожаре на заводе 09:58
Овечкин вышел на 15-е место по голам в истории НХЛ 09:58
В лобовом ДТП под Иваново пострадали семь человек 09:48
Космический аппарат InSight передал первые данные с поверхности Марса 09:47
Банки стали требовать от клиентов обосновать переводы на тысячу рублей 09:41
В Кузбассе власти рассказали о прогулке медведя по улице 09:38
Как Трамп отреагировал на провокацию Украины в Керченском проливе 09:37
Глава Крыма оценил введение военного положения на Украине 09:32
Утверждена стратегия развития отечественных санаториев и курортов 09:30
Пермское "Счастье не за горами" обезопасят металлом 09:29
Водитель с ружьем потребовал вернуть деньги за проезд по М11 09:29
В Красноярске подростки подожгли сверстника ради шутки 09:28
Три человека погибли в ДТП под Рязанью 09:21
Захарова ответила на слова Климкина о ненужности дипотношений с РФ 09:17
В Кузбассе возбудили дело о гибели четырех человек при пожаре 09:05
ЦСКА - "Виктория Пльзень" - онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 09:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
В "РГ" покажут фильм режиссера Олеси Фокиной "Век Солженицына"
В "РГ" покажут фильм режиссера Олеси Фокиной "Век Солженицына"
Задайте вопрос председателю Госдумы Вячеславу Володину
Задайте вопрос председателю Госдумы Вячеславу Володину
27.11.2018 09:17
Рубрика: Власть

Захарова ответила на слова Климкина о ненужности дипотношений с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина о ненужности дипломатических отношений с Россией.

Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства заявил, что диалог с Москвой себя исчерпал. Слова дипломата прозвучали на фоне провокаций Киева в Керченском проливе.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Путин и Меркель обсудили инцидент в Черном море

Напомним, 25 ноября два боевых корабля и буксир ВМС Украины нарушили российскую границу, игнорируя законные требования пограничников. Нарушители были задержаны. Возбуждено уголовное дело. В МИД России этот инцидент назвали провокацией.

"После всего того, что именно его режим, режим, в котором он (Климкин) участвует, сотворил такое количество провокаций, безобразий, столько лжи было вылито, - это они задаются вопросом, нужны ли дипломатические отношения, - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1". - Еще раз говорю, мы на этот вопрос отвечаем так <…> - мы за решение любых вопросов, даже таких, какие были вчера, исключительно с точки зрения ответственного подхода".

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Провокация Украины в Керченском проливе
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Провокация Украины в Керченском проливе
Банкам разрешили не раскрывать информацию
Посольство РФ призвало Вашингтон "обуздать подопечных" на Украине
Мексика попросила США расследовать применение оружия против мигрантов
Аппарат NASA передал на Землю первый снимок с Марса