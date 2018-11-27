Западные средства массовой информации, анализируя инцидент в Керченском проливе, рассказывают читателям, что за провокацией украинских властей стоят циничные электоральные устремления украинского президента.

По оценке американского агентства Блумберг, драматические события, развернувшиеся в воскресенье в Керченском проливе, демонстрируют, на что готов пойти президент Украины Петр Порошенко, чтобы остаться у власти.

Украинский лидер не может вести борьбу на основе своих экономических достижений, делает вывод обозреватель издания. Об этом говорит тот факт, что спустя пять лет после "революции достоинства" Украина является беднейшей европейской страной, чья экономика застряла на уровне ниже дореволюционного, и никакого прорыва в обозримом будущем не предвидится, если страну и дальше будут эксплуатировать олигархи и коррумпированные чиновники.

По мнению журналиста, Порошенко не идут на пользу и недавние скандалы: в ноябре один высокопоставленный украинский чиновник сбежал за границу после того, как появились доказательства того, что он брал взятки. "Вместо того чтобы демонстрировать свои успехи в выводе Украины из сферы влияния России, он (Порошенко) демонстрирует свой патриотизм. Его предвыборный лозунг - "Армия, язык, вера". Это на удивление жесткая националистическая повестка для кондитерского магната, который до недавнего времени активно вел бизнес с Россией", - отмечает обозреватель агентства, при этом констатируя, что "согласно последним опросам, эта стратегия не работает".

В электоральном президентском рейтинге Порошенко уступает бывшему премьеру-популисту Юлии Тимошенко и комику, актеру и продюсеру Владимиру Зеленскому. Как отмечает издание, выступление против России непосредственно перед выборами было призвано повысить шансы главнокомандующего. Примечательны сроки проведения морского рейда и плана введения военного положения.

Автор статьи в британской "Индепендент" также приходит к выводу, что инцидент в Керченском проливе был очень выгоден президенту Порошенко, который перед выборами намного отстает в опросах от лидера рейтинга Юлии Тимошенко. И эти события будут в полной мере использованы им в электоральных целях. "Не нужно быть закоренелым циником, чтобы связать затруднительное положение президента накануне выборов с предложением ввести в стране военное положение", - констатирует журналист издания, напоминая, что военное положение на Украине не вводилось даже после гораздо более жестоких событий 2014 и 2015 годов. Подобное развитие событий тогда предотвратили возможный ущерб украинской экономике и сотрудничество с Международным валютным фондом. "Украина утверждала, что на этот раз дела обстоят иначе, и Россия открыто признает военное вмешательство. Этот аргумент представляется надуманным", - заключает обозреватель лондонской газеты.

Издание напоминает о том, что в результате введения военного положения под запретом могут оказаться политические собрания и маловероятно, что в этом случае воздействие на демократию в долгосрочной перспективе будет благотворным. Самый значительный ущерб уже нанесен, отмечает издание, добавляя, что украинцы столкнутся с очевидной вероятностью применения военного инструмента в краткосрочных электоральных целях.

По материалам Иносми.ру