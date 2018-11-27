В Крыму за нарушение границы РФ арестованы 12 украинских моряков

Сегодня Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения в виде двух месяцев ареста для 12 украинских военных моряков, незаконно по приказу командования ВМС незаконно вошли на своих кораблях в территориальные воды России в Черном море.

Всем инкриминируют часть 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ). Никто из обвиняемых не признал свою вину. Моряки утверждают, что просто исполняли приказ руководства - их согласия на пересечение российской границы никто не спрашивал.

Мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 января 2019 года избрана для Владимира Варимеза, Виктора Беспальченко, Владислава Костышина, Михаила Власюка, Богдана Головаша, Сергея Чулиба, Юрия Будзыло, Владимира Терещенко, Сергея Цыбизова, Андрея Опрыско, офицера Вооруженных сил Украины Сергея Попова и командира катера "Бердянск" Романа Мокряка.

Заседания суда для избрании меры пресечения остальным членам экипажей украинских судов запланированы на завтра. Уполномоченный по правам человека в РК Людмила Лубина сообщила журналистам, что берет под свой контроль соблюдение условий содержания подозреваемых в симферопольском СИЗО. По ее словам, никто из них на условия не жаловался.

Напомним, 25 ноября украинские судна: два артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", рейдовый буксир "Яни Капу" незаконно пересекли госграницу РФ. Заявки на проход кораблей поданы не были, в график прохода кораблей они не были включены. Украинские корабли вместе с экипажами задержаны и отбуксованы в российский порт.