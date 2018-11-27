"Жигули" со штатным "автоматом": в Беларуси продается редкий ВАЗ-2105

В Беларуси выставлена на продажу чрезвычайно редкая модификация вазовской "классики" ВАЗ-2105 - машина оснащена автоматической коробкой передач.

Как поясняет портал ABW.by, где опубликованы фото автомобиля, речь идет о трехдиапазонной трансмиссии 3L30 (TH180) компании General Motors, которой комплектовались ограниченные серии ВАЗ-2105 для рынков Западной Европы и Канады.

Такая коробка изготовлялась на заводе американской компании в Страсбурге с конца 60-х по конец 90-х годов. Коробка имеет следующие диапазоны работы: D-движение, P-парковка, N- нейтраль, и ограничение по переключению на высшие передачи "1" и "2".

Таким же "автоматом" оснащались в том числе Fiat 124/131/132, Opel Ascona, Peugeot 604, Chevrolet Chevette, Jaguar XJS/XJ12, Suzuki Sidekick/Geo Tracker и другие модели с продольным расположением мотора и задним приводом. А поскольку советские исполнения "классики" имели конструкцию, близкую к Fiat 124, то и с подбором АКП проблем не возникало. Установка такой трансмиссии вместо вазовской "механики" требовала дооснащения машины радиатором охлаждения трансмиссионного масла, который устанавливался под капотом.

Подчеркнем, что на АвтоВАЗе такие "автоматы" на "классику" не устанавливались. Этим занимались дилеры и импортеры компании.

Что касается раритетной ВАЗ-2105, она была выпущена в 1986 году, попала в Белоруссию по реэкспорту из Голландии в 1991 году и сейчас находится в Бобруйске. Автомобиль оснащен 1,3-литровым карбюраторным мотором мощностью 65 л.с., руль, разумеется, без гидроусилителя, заявленный пробег составляет 115 000 км. На машину вывешен ценник 1 500 долларов (около 100 тысяч рублей).