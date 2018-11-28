Ассоциация автошкол опровергла информацию о смягчении экзамена в ГИБДД

Сократить количество упражнений на площадке, а также увеличить время проверки кандидата в водители на экзаменационном маршруте, якобы предложила некая ассоциация автошкол. Об этом заявили в СМИ.

Впрочем, как стало известно корреспонденту "Российской газеты" дело обстоит не так просто. На совещании, которое проводилось непосредственно в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ, были озвучены предложения по совершенствованию приема экзамена у тех, кто рассчитывает на получение водительского удостоверения. Напомним, что в соответствии с изначальным проектом, ГИБДД не будет принимать экзамен на первоначальные навыки обучения. То есть, грубо говоря, на площадке. Именно это вызвало большую волну критики. Дело в том, что сейчас наличие площадки - это необходимый атрибут любой автошколы. Без нее нельзя получить ни лицензию на подготовку водителей, ни одобрение ГИБДД на соответствие программ подготовки водителей. Но это ограничение не мешало мошенникам брать площадки в аренду, не использовать их, но выдавать на руки свидетельства о получении профессии "водитель" молодым ученикам.

Именно на основании такого свидетельства эти ученики могут обратиться в Госавтоинспекцию для получения водительского удостоверения. Но им предстоит сдать экзамен.

Отмена экзамена на первоначальные навыки, по мнению представителей Межрегиональной ассоциации автошкол, приведет к снижению качества подготовки водителей. А как следствие - к росту аварий.

По мнению представителей ассоциации, отказ от проверки навыков на площадке приведет к несправедливой оценке возможностей водителей в разных регионах.

- Мы категорически против какого бы то ни было снижения требований при приеме экзаменов на право управления транспортными средствами, - говорит президент этой ассоциации Татьяна Шутылева. - Когда мы видим намерение отказаться от одного из трех проводимых сегодня экзаменов, да еще и в оставшемся уменьшить перечень обязательных упражнений и маневров - нас это беспокоит. Качество подготовки водителей может резко снизиться, а аварийность вырасти. В связи с этим нами было направлено обращение в Госавтоинспекцию.

Главное возражение в том, что при включении элементов из экзаменов на площадке в экзамен на городское движение, не всегда есть возможность их выполнить. Таким образом, в населенных пунктах, где есть горки, водители продемонстрируют свое умение в них трогаться, а где нет, так и суда нет. Проверка умения парковаться также будет зависеть от местных условий дорожного движения.

Из проверки навыков исчезнет умение разворачиваться с прицепом на перекрестке и вне перекрестка.

В ГИБДД корреспонденту "РГ" сообщили, что все эти предложения были учтены еще ранее. До получения письма. Однако в ведомстве считают, что ответственность за подготовку водителя и допуск его к экзамену должна нести автошкола. ГИБДД только проверяет навыки. К сожалению, наше законодательство не предусматривает ответственности автошкол за то, что они плохо подготовили водителя. В Германии, если водитель с третьего раза не сдает экзамен, в отношении автошколы начинается проверка. А у нас некоторые автошколы, даже не предоставляя всех необходимых часов обучения, просто выдают свидетельства о получении профессии водитель. Но это не та сфера, которую контролирует Госавтоинспекция. Этим должен заниматься Рособрнадзор. Но в конечном итоге, некоторые автошколы оказывают незаконные услуги, и некоторые водители, непрошедшие должной подготовки, получают права. А некоторые ученики, сдавшие экзамены и получившие права, вдруг их лишаются, на том основании, что автошкола не имела права их обучать