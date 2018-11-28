Белорусский Дед Мороз в Беловежской Пуще признался нашему корреспонденту, что больше всего работы у него - летом

Белорусский Дед Мороз признан лучшим среди своих "коллег" из СНГ. Такой новостью поделилось российское аналитическое агентство "ТурСтат", составившее рейтинг популярности главных новогодних героев на основе анализа посещений туристами сказочных резиденций. Второй в топе - казахский Аяз Ата, "бронза" - у Шахта Баба из Азербайджана. Корреспонденты "СОЮЗа" решили лично поздравить лучшего Деда Мороза и отправились прямиком в Беловежскую Пущу.

В зимнюю шубу Дед Мороз облачился несколько дней назад - до этого ходил в осеннем кафтане. Фото: Алексей Столяров

Дедушку застали за примеркой праздничного наряда. Повод солидный: 8 декабря в его поместье соберутся все друзья и сказочные гости (в их числе, например, Глинышек из Яранска и башкирский Кыш Бабай из Уфы), чтобы вместе открыть первый и пока единственный в мире памятный знак Новому году. Создание композиции, которая разместится рядом с главной елкой поместья, приурочено к 15-летию поместья Деда Мороза в Беловежской Пуще.

Этой зимой, смеется Дедушка, в тренде царский стиль. Только вместо настоящего меха - искусственный. Наряды белорусский Дед Мороз меняет в зависимости от сезона и погоды. В зимнюю шубу, например, облачился буквально на днях.

- Утром встречал гостей еще в осеннем кафтане, а после обеда зима бросила пробный шар и запорошила все вокруг снегом.

Дел, признается, хватает в любое время года. Это только в известном советском мультике Дедушка Мороз ни разу не видел лета. А настоящей Дед Мороз работает 365 дней в году.

- Многим кажется, что в летние месяцы я просто чахну от скуки. На самом деле поток гостей в резиденции не ослабевает на протяжении всего года. Благодаря упрощенному визовому режиму летом, например, много туристов приезжает на велосипедах с польской стороны.

Летом его утро начинается с обхода владений. Территория поместья - около 15 гектаров. Есть небольшой огород, но особая Дедушкина гордость - 20 живых елей, которые он лично высадил в 2006 году.

- И все прижились, представляете? Помню, как носил для них воду ведрами, каждое утро проверял, все ли хорошо. Сейчас елочки вымахали, стали настоящими красавицами. И белочки их облюбовали, в теплое время года зверьки обожают выпрашивать у наших гостей вкусняшки.

Ближе к холодам хлопот прибавляется. Утром первым делом - за дровами для камина. Зимой, рассказывает, резиденцию посещают до 7 тысяч туристов в день, из них 70% - взрослые. Дед Мороз уверен: им вера в чудо нужна в первую очередь.

- Часто повторяю, что сказку творят сами люди. Люди, верящие в сказку, никогда не совершат плохой поступок, у них всегда будут друзья.

Отвечать на письма со всего мира - еще одна обязательная (но приятная!) часть Дедушкиной работы. В зимние месяцы на адрес поместья приходит до 2 тысяч писем в день. Дед Мороз отвечает на каждое с тем условием, что правильно указан обратный адрес.

К главному волшебнику страны обращаются по разным поводам. И, к сожалению, вздыхает Дедушка, все чаще письма приходят отнюдь не оптимистические:

- Пишут, например, дети: мама нас совсем забыла. Или просят, чтобы Дедушка Мороз вернул папу в семью. А был случай, когда написала мама мальчика с диагнозом ДЦП: ребенку необходима дельфинотерапия. Я позвонил в дельфинарий, и мальчик прошел 12 сеансов. Бывает, приходится решать и проблемы чисто житейского плана: кому-то дрова завезти, кому-то помочь расчистить дорогу, так как автолавка не может проехать. После окончания сезона принимаю тысячи звонков с благодарностями. Это ли не волшебство?

Конец ноября - начало декабря - любимая рабочая пора Деда Мороза. Туристов пока немного, а значит, есть возможность уделить внимание каждому. Начинаются рождественские и новогодние праздники - общение усложняется, времени, сетует Дедушка, едва хватает на общее фото:

- Пока же такой период, когда я могу пообщаться с каждым ребенком. К каждому стараюсь найти подход. Со взрослыми, кстати, это порой получается намного сложнее. Были у меня как-то гости из Финляндии. Вроде идет разговор, но чувствую: контакта нет. И тогда я запел финскую народную песню "Рулатэ", но в русском варианте: "Если тебе одиноко взгрустнется, если в твой дом постучится беда, если судьба от тебя отвернется..." Видели бы вы, как они оживились! Немедленно подхватили, мы спели, сплясали - и сразу пошло общение.

Белорусский Дед Мороз, к слову, полиглот. С гостями из Польши говорит по-польски, с украинцами - на украинском, а гостей из Беларуси всегда приветствует исключительно на мове. И экскурсии предпочитает проводить на белорусском языке:

- Это приобщает наших гостей к традициям. У меня в резиденции уже побывали туристы из 101 государства, а общее количество гостей перевалило за 3 миллиона! Поэтому когда выдается свободная минутка, читаю книги, перечитываю всемирную историю и историю Беларуси, нахожу интересные факты о нашей стране. Гости ведь часто спрашивают о традициях, откуда что пошло. Детки тоже задают много вопросов: что, например, Дедушка Мороз кушает? А бороду подстригает? А как он выглядит летом? Ходит ли в купальном костюме и ластах? И про семью мою часто спрашивают. Я всем отвечаю: моя верная супруга - матушка Зима. И есть у нас три доченьки: Стужа, Вьюга и Метелица, у которой, в свою очередь, есть муж Снеговик и дочка, моя внучка, Снегурочка.

В начале этой весны матушка Зима, Снегурочка и остальные члены большой сказочной семьи уехали на Южный полюс на помощь белорусским полярникам. Обратно семейство вернется 8 декабря - аккурат на 15-летие резиденции Деда Мороза. Все члены "морозной" семьи примут участие в фестивале зимних волшебников "Зубр своего дела", празднике творческих коллективов "Огни зимы" и церемонии зажжения первых новогодних огней в Беларуси.

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