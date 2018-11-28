Белорусскому и российскому исполнителям достались... аплодисменты

Отгремели фанфары детского "Евровидения" в Минске, хрустальный микрофон увезла в Польшу Роксана Вегиел ь, а Анна Филипчук из России и белорусский участник Даниэль Ястремский расположились рядом - на 10-м и 11-м местах в турнирной таблице конкурса.

Даже их песни прозвучали на удивление в едином ключе. И зрители, собравшиеся на грандиозной площадке "Минск-Арены", приветствовали российскую конкурсантку ничуть не менее тепло, чем Даниэля, выступавшего на домашней площадке.

Конкуренция на детском "Евровидении-2018" была беспрецедентно жесткой: впервые в истории заявки на конкурс подали 20 стран - рекордное количество, в обычные годы число участников - 16-18 человек. Более острая борьба, менее приятное для самолюбия распределение мест, однако все искупается роскошной подачей номеров, графическими и световыми эффектами, которые предоставила детям "Минск-Арена" и организатор шоу - Белтелерадиокомпания. Пусть Ане не удалось повторить прошлогодний успех Полины Богусевич, но два дня подряд выступать перед наполненным до самых последних рядов 15-тысячным залом само по себе огромное достижение. Да и больше 68 тысяч зрительских голосов, полученных 13-летней уроженкой Барнаула за песню Unbreakable ("Непобедимы"), тоже дорогого стоят. Корреспондент "СОЮЗа" после финальных выступлений задала юной певице несколько вопросов:

- Аня, ты рассчитывала на хрустальный микрофон?

- Конечно, все хотели победить и все были этого достойны! Но для меня главное было выступить, показать лучшее, на что я способна, а там будь что будет.

- Чем ты увлекаешься?

- Я творческий человек. Люблю и рисовать, и петь, играть на фортепиано и скрипке - учусь в музыкальной школе.

Поддержать Анну Филипчук в Минск приехали герои передачи "Спокойной ночи, малыши!" Хрюша и Филя. Кукольные поросенок и пес успели на полях музыкального форума встретиться не только с журналистами, но и со своими белорусскими коллегами - персонажами из популярной вечерней программы "Калыханка" медвежонком Топой и енотом Темой. "Калыханка" (в переводе с белорусского - "Колыбельная") моложе, чем российская передача, - ее запустили, когда в 1981 году в БССР появилось собственное телевидение.

Герои двух знаменитых детских проектов моментально сдружились и даже спели вместе "Калыханку" и песенку "Спят усталые игрушки...", под которые уже много лет засыпают малыши двух стран. Белорусскую колыбельную когда-то записали Ядвига Поплавская и Александр Тиханович, а российскую - Валентина Толкунова и Олег Анофриев.