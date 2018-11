Магическая цифра 13 стала счастливой в судьбе польской победительницы детского "Евровидения-2018" Роксаны Венгель в белорусской столице. Тринадцатилетняя вокалистка покорила сегодня зрителей и жюри песней Anyone I Want to Be, набрав по итогам голосования 215 баллов.

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

О себе юная певица говорит достаточно скромно. Известно, правда, что она успела стать лидером первого сезона The Voice Kids Poland. Помимо пения, сообщает БЕЛТА, подросток любит заниматься акробатикой, дзюдо и танцами. Но самой большой ее страстью "всегда была музыка". Кстати, вокальные способности Роксаны обнаружились почти случайно - в караоке благодаря множеству положительных отзывов о ее голосе. Это и побудило ее развивать свои певческие наклонности. Первый сингл Роксаны под названием Żyj набрал более 8 млн просмотров на YouTube, а последний сингл Obiecuję тоже успел стать популярным среди поклонников. Между прочим, по словам Роксаны, сейчас она работает над своим дебютным альбомом. В тройке лидеров конкурса названа и Анжелина из Франции - она набрала 203 балла. Джаэль из Австралии замкнул трио лидеров, получив 201 балл. Белорусский вокалист Даниэль Ястремский выступал под восьмым номером с песней Time, но его время для победы еще впереди. По итогам голосования он набрал только 114 баллов и занял одиннадцатое место, уступив строчку коллеге из России - Анне Филипчук, которая набрала 122 балла. Израиль объявил место для проведения "Евровидения" Стоит добавить, что самую высокую оценку - 12 баллов - Венгель поставило национальное жюри Франции. Исполнителя от Беларуси Даниэля Ястремского наивысшим баллом отметило жюри Армении, а Беларусь 12 баллов, в свою очередь, поставила Австралии. Как уже отмечал "СОЮЗ", надежду и оптимизм участникам детского "Евровидения" добавил Александр Лукашенко на встрече во Дворце Независимости 20 ноября. "Вы уже победители!" - подчеркнул он, подчеркнув большое достижение молодых талантов, принимающих участие в масштабном международном песенном конкурсе. "Вы уже должны быть рады и довольны, что являетесь победителями в своей стране, а тут уже как повезет", - добавил президент. Он отметил, что Беларусь отличается своей честностью и справедливостью. "Поэтому здесь победит только сильнейший", - заверил зарубежных гостей гостеприимный хозяин встречи. Музыкальные обозреватели напоминают словам президента, обращенные к белорусскому конкурсанту. "Если ты проиграешь нашему товарищу из Армении, россиянину или еще кому-то, страшно не будет, потому что мы же хозяева. Мы не можем, как хозяева, выиграть. Но если выиграем, я тебя прощаю", - в шутку добавил Лукашенко. Финальное шоу детского "Евровидения-2018" состоялось в "Минск-Арене". За главный трофей конкурса - хрустальный микрофон - боролись представители 20 стран. Это рекордное число за всю историю конкурса. Беларусь участвует в детском "Евровидении" с начала его организации Европейским вещательным союзом (ЕВС) в 2003 году. На счету страны две победы: в 2005 году лучшей стала Ксения Ситник, а в 2007-м - Алексей Жигалкович. В 2017 году белоруска Хелена Мерааи заняла пятое место. Беларусь второй раз принимает у себя этот песенный конкурс. Впервые в Минске "Евровидение" прошло в 2010 году.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.