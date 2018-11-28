Черданцев: Неудача ЦСКА в ЛЧ - показатель уровня чемпионата России

Поражение московского ЦСКА на своем поле от чешской "Виктории" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов и невыход армейцев в плей-офф является показателем уровня чемпионата России. Такое мнение в беседе с корреспондентом "РГ" выразил комментатор телеканала "Матч ТВ" Георгий Черданцев.

"Красно-синие" накануне уступили "Виктории" 1:2 и лишились шансов на выход в плей-офф главного европейского клубного турнира. Теперь их единственным шансом на продолжение еврокубкового сезона является возможность занять третье место, дающее право выступать в плей-офф Лиги Европы.

- Я не знаю, что пошло не так. Вчера в эфире мы спорили с коллегами, когда речь зашла о нехватке опыта. Безусловно, это фактор, но, в конце концов, это профессиональный футбол за немаленькие деньги - выходи, играй и доказывай, что ты готов выступать на таком уровне, - сказал Черданцев. - Когда был первый матч ЦСКА в Лиге чемпионов в Праге, мы могли сослаться на то, что стартовая игра, опыта не хватало, но молодцы, собрались и спасли игру - на тот момент это была правильная постановка вопроса. Сейчас ЦСКА идет на третьем месте в чемпионате России, временами демонстрируя очень неплохую игру - они, извините, "Зенит" обыграли на "ноль". То есть, победить "Зенит" у них опыта хватило. А обыграть команду, составленную из только чешских игроков… Сборная России победила чехов 5:1 - пусть там был и молодежный состав. У них уровень футбола и чемпионата не такой высокий, чтобы больший опыт команды из Чехии нивелировал мастерство, которое у игроков ЦСКА должно было присутствовать по определению.

По мнению собеседника "РГ", неудача "красно-синих" не является локальной проблемой. Она говорит об уровне чемпионата России в целом, и Лига чемпионов - тот турнир, где этот уровень легче всего оценить.

- Мне странно, что победа над "Зенитом" принимается как должное, а после поражения от чешской команды мы говорим, что не хватило опыта - у меня в голове это не укладывается. К большому сожалению, уровень чемпионата России не соответствует нашим ожиданиям, и Лига чемпионов продолжает оставаться единственной лакмусовой бумажкой качества футбола, который демонстрируют наши команды, - констатировал Георгий Черданцев. - Все остальное ни о чем не говорит. Три года подряд наши клубы не могут выйти из группы, выводы напрашиваются. Чемпионат России, безусловно, растет, развивается инфраструктура, появились стадионы после чемпионата мира. Но ведь и европейский футбол тоже развивается. Получается бег на месте: мы двигаемся, но и они двигаются. Просто нам надо двигаться быстрее. Пока мы сильно отстаем, но проблема в том, что те страны, которые в футбольном плане были маленькими, прибавляют и догоняют нас по уровню и по качеству игры.