Новости

Пожар произошел на заводе в ДНР 10:12
Школьный автобус столкнулся с грузовиком под Владимиром 10:12
В Тюмени разработали прототип устройства-имитатора рукописного почерка 10:10
Крымский омбудсмен рассказала о характере ранений украинских моряков 10:10
В Новокузнецке кот затопил склад с игрушками 10:10
В США российский Т-90А посчитали самым смертоносным танком 10:08
Лайнер с 76 пассажирами вынужденно приземлился в Казани 10:04
"Уши Апокалипсиса" выставили на продажу 10:03
На региональных дорогах нанесут желтую разметку 10:02
В Башкирии четыре человека пострадали при пожаре на заводе 09:58
Овечкин вышел на 15-е место по голам в истории НХЛ 09:58
В лобовом ДТП под Иваново пострадали семь человек 09:48
Космический аппарат InSight передал первые данные с поверхности Марса 09:47
Банки стали требовать от клиентов обосновать переводы на тысячу рублей 09:41
В Кузбассе власти рассказали о прогулке медведя по улице 09:38
Как Трамп отреагировал на провокацию Украины в Керченском проливе 09:37
Глава Крыма оценил введение военного положения на Украине 09:32
Утверждена стратегия развития отечественных санаториев и курортов 09:30
Пермское "Счастье не за горами" обезопасят металлом 09:29
Водитель с ружьем потребовал вернуть деньги за проезд по М11 09:29
В Красноярске подростки подожгли сверстника ради шутки 09:28
Три человека погибли в ДТП под Рязанью 09:21
Захарова ответила на слова Климкина о ненужности дипотношений с РФ 09:17
В Кузбассе возбудили дело о гибели четырех человек при пожаре 09:05
ЦСКА - "Виктория Пльзень" - онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 09:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
В "РГ" покажут фильм режиссера Олеси Фокиной "Век Солженицына"
В "РГ" покажут фильм режиссера Олеси Фокиной "Век Солженицына"
Задайте вопрос председателю Госдумы Вячеславу Володину
Задайте вопрос председателю Госдумы Вячеславу Володину
27.11.2018 09:01
Рубрика: Спорт

Онлайн-трансляция матча ЦСКА - "Виктория Пльзень"

Текст: Никита Лашкул

Заключительный домашний матч группового турнира Лиги чемпионов 2018 / 2019 ЦСКА проведет в "Лужниках" против чешской "Виктории Пльзень". Победа оставит "армейцам" шансы на выход в 1/8 финала главного клубного турнира Европы.

Фото: Reuters
Матч финала Кубка Либертадорес снова перенесли из-за беспорядков
Фото: РИА Новости
Какие правила изменятся в футболе в 2019 году

Одно время москвичи даже лидировали в своей тяжелой группе. После жеребьевки казалось, что "Рома" и "Реал" оставят ЦСКА лишь борьбу за третье место, но успех в матче с действующим обладателем трофея открыл неплохие перспективы перед столичными игроками. Затем последовали игры с "Ромой", которая в прошлом сезоне дошла до полуфинала. Выезд в Рим даже с учетом разгрома не выглядел безнадежным, а в московской игре нашим слегка не повезло. Несмотря на удаление, ЦСКА смотрелся лучше и вполне заслуживал набрать очки.

Такие результаты оставили вице-чемпиону России лишь теоретические шансы на 1/8 финала. Гранды набрали по 9 баллов, у ЦСКА лишь 4 очка, у "Виктории" - 1. Обыгрывать чехов надо, во-первых, потому, что вероятность выхода в следующую стадию все-таки сохраняется. Во-вторых, ЦСКА и Виктор Гончаренко показали, что даже в условиях дефицита кадров и постоянной череды травм, "армейцы" остаются крайне боеспособной командой. Справившись с трудностями в начале сезона, ЦСКА набрал приличный ход.

Онлайн-трансляция матча ЦСКА - "Виктория Пльзень" начнется в 20:55 мск, не пропустите!

Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Спортивные организации Футбольные клубы ЦСКА Лига чемпионов 2018/2019 Спортивные онлайн-трансляции
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Провокация Украины в Керченском проливе
Банкам разрешили не раскрывать информацию
Посольство РФ призвало Вашингтон "обуздать подопечных" на Украине
Мексика попросила США расследовать применение оружия против мигрантов
Аппарат NASA передал на Землю первый снимок с Марса