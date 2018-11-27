Заключительный домашний матч группового турнира Лиги чемпионов 2018 / 2019 ЦСКА проведет в "Лужниках" против чешской "Виктории Пльзень". Победа оставит "армейцам" шансы на выход в 1/8 финала главного клубного турнира Европы.

Одно время москвичи даже лидировали в своей тяжелой группе. После жеребьевки казалось, что "Рома" и "Реал" оставят ЦСКА лишь борьбу за третье место, но успех в матче с действующим обладателем трофея открыл неплохие перспективы перед столичными игроками. Затем последовали игры с "Ромой", которая в прошлом сезоне дошла до полуфинала. Выезд в Рим даже с учетом разгрома не выглядел безнадежным, а в московской игре нашим слегка не повезло. Несмотря на удаление, ЦСКА смотрелся лучше и вполне заслуживал набрать очки.

Такие результаты оставили вице-чемпиону России лишь теоретические шансы на 1/8 финала. Гранды набрали по 9 баллов, у ЦСКА лишь 4 очка, у "Виктории" - 1. Обыгрывать чехов надо, во-первых, потому, что вероятность выхода в следующую стадию все-таки сохраняется. Во-вторых, ЦСКА и Виктор Гончаренко показали, что даже в условиях дефицита кадров и постоянной череды травм, "армейцы" остаются крайне боеспособной командой. Справившись с трудностями в начале сезона, ЦСКА набрал приличный ход.

Онлайн-трансляция матча ЦСКА - "Виктория Пльзень" начнется в 20:55 мск, не пропустите!