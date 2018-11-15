Футболистом Ахметовым заинтересовался лондонский "Арсенал"

На полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова обратил внимание лондонский "Арсенал". Скауты клуба присутствовали на двух матчах с участием 20-летнего игрока армейцев, сообщается на портале "ClubCall".

Разведчики "канониров" посетили матч Лиги чемпионов, в котором ЦСКА уступил Роме 1:2. Побывали они и на встрече в рамках 14-го тура домашнего чемпионата ЦСКА - "Зенит" (2:0). В каждой из игр Ахметов отметился голевыми передачами. "Арсенал" продолжит наблюдать за успехами футболиста, но у клуба есть еще один конкурент, заинтересованный в полузащитнике, в лице итальянской "Ромы".

На прошлой неделе игрок впервые был вызван в сборную России на предстоящую товарищескую встречу с Германией 15 ноября и игру группового турнира Лиги наций со Швецией 20 ноября. Однако после матча с "Зенитом", в котором он получил травму, у Ахметова были диагностированы повреждение суставной губы левого плечевого сустава, синдром Банкарта и частичное повреждение плече-лопаточной связки. Теперь он не сможет выступить за сборную в ближайших играх.