Эксперты обсудили перспективы партнерства Казахстана и России

"Казахстан-Россия: горизонты стратегического партнерства" - под таким девизом в посольстве республики прошла конференция с участием официальных лиц двух стран, руководителей научно-исследовательских институтов и политологов.

На активную координацию усилий России и Казахстана на международной арене в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС, обратил внимание статс-секретарь, заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин. "Уверен, что общая экономическая политика и скоординированная линия на международной арене сделают нас сильнее перед лицом любых испытаний. Это позволяет нам уверенно смотреть в будущее и ставить новые горизонты нашего взаимодействия и сотрудничества", - отметил Карасин.

По его словам, в Москве дорожат стратегическим партнерством и сотрудничеством с Астаной, которое в последние годы под руководством лидеров России и Казахстана еще более окрепло. Только в этом году президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев виделись восемь раз, провели двенадцать телефонных разговоров.

По оценкам посла Казахстана в Москве, Имангали Тасмагамбетова, несмотря на глубокие структурные изменения мирового порядка, казахстанско-российские связи отличают устойчивость и предсказуемость, соблюдение принципов взаимного уважения, добрососедства и союзничества. Взаимодействие Казахстана и России позитивно влияет на многие международные процессы.

Аналитики указали на хорошие перспективы двустороннего торгово-экономического сотрудничества. В текущем году товарооборот между двумя странами увеличится на девять процентов и составит порядка 20 миллиардов долларов. Россия инвестировала в Казахстане свыше 800 миллионов долларов. Перспективными отраслями считаются автомобильная промышленность, топливно-энергетический комплекс, сельское хозяйство, а также взаимодействие в ядерной сфере. Объединение технологий и ресурсов двух стран в добыче и переработке урана может привести к лидерству на мировом ядерном рынке.