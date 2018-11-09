Путин и Назарбаев подписали план совместных действий

Президент РФ Владимир Путин и его казахстанский коллега Нурсултан Назарбаев подписали план совместных действий на 2019-2021 годы, сообщает РИА Новости.

Напомним, 9 ноября в Петропавловске проходит форум регионов России и Казахстана. Владимир Путин, в частности, заявил на форуме, что Россия сделает все для того, чтобы туризм между Россией и Казахстаном "заиграл" как следует. Также, по его словам, РФ намерена довести долю расчетов в нацвалютах с Казахстаном до 75%, тогда как сейчас этот показатель составляет чуть больше 60% расчетов.

Кроме того, в рамках форума были подписаны план мероприятий и перечень перспективных региональных инициатив по реализации программы межрегионального и приграничного сотрудничества между правительствами двух стран на 2018-2023 годы, а также протокол о внесении изменения в договор аренды комплекса "Байконур" между правительствами Казахстана и РФ от 10 декабря 1994 года.