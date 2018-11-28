ФРГ и Франция высказались против ужесточения санкций в отношении России

Дипломаты Германии и Франции высказались против того, чтобы в отношении России ужесточались санкции. Об этом шла речь на "секретном заседании" европейских дипломатов в Брюсселе, сообщает Welt.

И ФРГ, и Франция сделали заявления в том ключе, что в настоящее время надо развивать "меры по укреплению доверия". Как сообщает ТАСС со ссылкой на немецкое издание, санкции не относятся к этому.

На прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался на тему антироссийских санкций. По его словам, введение санкций было политизированным решением, российская сторона не намерена умолять Запад отменить их.

Напомним, два украинских корабля и буксир незаконно вошли в территориальные воды РФ 25 ноября. Арестованным 15 морякам ВМС Украины предъявлено обвинение в незаконном пресечении границы РФ. ФСБ опубликовала видео допроса украинцев, задержанных во время провокации в Керченском проливе. Один из них признался, что Киев дал приказ отряду кораблей не отвечать на запросы пограничников РФ и не останавливаться.