Федеральная служба безопасности России привела неопровержимые доказательства спланированной Киевом провокации с участием трех кораблей военно-морских сил Украины.

Украинские корабли сознательно игнорировали все обращения российских пограничников по радиосвязи о нарушении госграницы РФ. При этом на кораблях находились два штатных сотрудника военной контрразведки СБУ, которые получали прямые указания из Киева.

Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Кроме того, ФСБ опубликовало поминутную оперативную сводку произошедшего с привязкой к географическим координатам.

Также ЦОС ФСБ обнародовал оперативное видео с показаниями украинских моряков и сотрудника СБУ. Так, например, о сознательной провокации рассказал командир дивизиона судов обеспечения военно-морской базы "Юг" ВМС Украины капитан 3 ранга Владимир Лесовой, который, собственно, и руководил пиратским рейдом.

По его словам, он осознавал, что действия отряда украинских кораблей в Керченском проливе носят провокационный характер. Лесовой подтвердил, что после захода в территориальные воды РФ они визуально наблюдали российские пограничные корабли.

"Мы сознательно не отвечали на запросы по УКВ-радиостанции российских пограничников", - объяснил молчание в эфире капитан 3 ранга. Он также рассказал, что в момент перехода на борту "мирного" буксира находились пулеметы ДШК и стрелковое оружие с полным боекомплектом.

Оперуполномоченный 7-го управления Главного управления военной контрразведки СБУ старший лейтенант Андрей Драч, который находился на катере "Никополь", рассказал, что их два раза предупреждала Береговая охрана ФСБ России.

"Первый раз, когда мы вошли в территориальные воды Российской Федерации, нам заявили, что что мы нарушаем законодательство РФ, и потребовали покинуть территориальные воды, - рассказал Драч.

Второй раз, по его словам, это произошло, когда катера встали на якорную стоянку недалеко от Керчи. "Нас опять предупредили о нарушении госграницы и потребовали покинуть 12-мильную зону и ждать дальнейших решений о нашем прохождении через Керченскую протоку", - сообщил оперуполномоченный СБУ.

В свою очередь комендор-сигнальщик, матрос катера "Никополь" Сергей Цыбизов, также подтвердил, что русские корабли предупреждали после многочисленных предостережений об открытии огня. "Мы увидели две зеленые сигнальные ракеты, но продолжали на своем "Никополе" идти дальше, - рассказал матрос.

После этого, по его словам, с ними связались русские корабли и попросили остановиться - иначе будет открыт огонь. "Наш командир принял решение подчиниться. После этого российские пограничники нас сняли с катера", - сообщил Цыбизов.

В 08.35 корабли ВМС Украины были приведены в боевую готовность: расчехлены артустановки, стволы подняты и направлены в сторону российских кораблей

Кстати, задержанный командир "Бердянска" лейтенант Роман Мокряк, который запросил российские корабли о помощи после ранения трех своих моряков, еще год назад стал звездой украинского телеэкрана, рассказывая о непобедимых катерах "Гюрза", которые образуют "волчью стаю".

"Когда "волчья стая" будет атаковать, российский корабль будет не в состоянии одновременно держать на мушке шесть, пять или даже четыре цели. А это означает, что по крайней мере один из этих бронированных "волчат" достанет противника. Так что теперь увидим, кто кого", - грозился в октябре 2017 года Мокряк.

Командир "Никополя" старший лейтенант Богдан Небылица, который предусмотрительно сдался пограничникам, не дожидаясь стрельбы, тоже достаточно известная медийная фигура. Первый раз он засветился еще в 2014 году, будучи курсантом Севастопольского Нахимовского училища. При подъеме российского флага он демонстративно с еще несколькими товарищами запел гимн Украины. Это событие широко осветили и развили в украинских соцсетях и СМИ, присвоив сбежавшим из Крыма курсантам звание "выпуск верных".

После этого случая Небылица гордо отправился доучиваться в Незалежную, а после выпуска из морской академии в награду за "верность" сразу получил под командование новый катер. Видимо, не случайно для пиратского рейда на Крым Киевом были выбраны именно эти два медийных персонажа. Скорее всего, по задумке тех, кто готовил эту провокацию, они должны были из "выпуска верных" плавно перейти в "небесную сотню".

Киевским организаторам провокации хотелось, чтобы российские пограничники не просто открыли огонь по катерам, но по возможности утопили бы их. Украинские журналисты выяснили, что у команд бронекатеров перед выходом в море отобрали телефоны и запретили сообщать близким о деталях операции.

Как сообщили на допросе задержанные украинские моряки, им было приказано не останавливаться, несмотря ни на что. За выполнением этого приказа должны были как раз следить прикомандированные сотрудники СБУ. Кстати, глава СБУ Украины Василий Грицак заявил, что офицеры украинской спецслужбы, находившиеся на борту катеров, выполняли исключительно служебные задачи контрразведывательного обеспечения подразделения ВМС Украины.

Что касается непосредственно двух молодых украинских лейтенантов, то они, похоже, были так уверены в неуязвимости и быстроходности своих катеров, что всерьез рассчитывали незамеченными прошмыгнуть под носом у русских.

Несмотря на небольшие размеры, катера вооружены достаточно серьезно. В бронебашне на носу катера - 30-мм автоматическая пушка ЗТМ1, на корме пулемет ПКТ калибра 7,62. А еще автоматический гранатомет и два противотанковых ракетных комплекса ПТРК "Барьер" с лазерной системой наведения.

Вот этот арсенал "Калашниковых", а еще крупнокалиберные пулеметы ДШК обнаружила досмотровая группа пограничников после задержания украинского буксира "Яны Капу". Фото: vesti.ru

Спрашивается, зачем катеру ракеты против танков? Но такие ракеты прекрасно можно использовать и против кораблей, а также, например, против нефтяных или газовых платформ противника - об этом, кстати, говорил раньше на украинском телеканале лейтенант Мокряк. А можно запросто выстрелить и по опоре Крымского моста. А еще можно было набить буксир взрывчаткой и тоже взорвать его под мостом.

ФСБ России предоставила "Российской газете" оперативную информацию о том, как это происходило.

24 ноября в 05.35 утра бронекатер БАК "Бердянск" (позывной "Шхуна-175") сообщил на пост технического наблюдения (мыс. Такиль) о планируемом проходе кораблей ВМС Украины (буксира "Яны Капу" (позывной "Десна-947"), БАК "Никополь" (позывной "Шхуна-176") в порт Бердянск Керченским проливом в 07.00 мск.

В 05.45 командир российского пограничного сторожевого катера пска-302 проинформировал командира БАК "Бердянск", что проход через территориальное море РФ в районе Керченской протоки временно приостановлен, о чем украинские корабли были ранее оповещены.

В 06.30 командир пограничного катера снова довел до командира "Бердянска" информацию о разрешительном порядке прохода по Керчь-Еникальскому каналу.В связи с этим следование каналом кораблям ВМС Украины запрещается.

Однако этот запрет группа судов ВМС Украины проигнорировала . Спустя полчаса в 07.10 в координатах Ш=44 52 СШ, Д=36 31 ВД корабли ВМС Украины пересекли линию государственной границы России и продолжили следовать к Керченскому проливу.

Командир группы украинских кораблей признался, что на борту "мирного" буксира находились пулеметы ДШК и стрелковое оружие с полным боекомплектом

С 07.20 пограничные сторожевые корабли "Дон" и "Изумруд" принимали меры по недопущению прохода кораблей ВМС Украины Керчь-Еникальским каналом, вызывали украинские корабли по радиосвязи, требовали немедленно покинуть территориальное море РФ. Все эти требования украинские суда игнорировали.

В 08.35 корабли ВМС Украины были приведены в боевую готовность: расчехлены артиллерийские установки, стволы артиллерийских установок подняты на угол 45 градусов и направлены в сторону российских кораблей и катеров.

Заметим, что даже при таких признаках реальной опасности наши пограничники не открывают в ответ огонь на поражение, а пытаются достучаться до разума украинских моряков. Их предупреждают, что угроза применения оружия будет расцениваться как нарушение норм международного права и законодательства Российской Федерации.

В 10.35 группа судов ВМС Украины доложила в штаб военно-морской базы "Очаково" ВМС Украины, что они зажаты кораблями береговой охраны ФСБ России. В ответ двум катерам предлагают бросить буксир и на максимальных скоростях оторваться и уйти вне фарватера. Однако пограничным кораблям удалось заблокировать всю группу в районе якорной стоянки N 471 - к югу от Керченского пролива. В 18.30 катера вновь предпринимают попытку прорваться - на скорости в 20 узлов они начинают движение курсом на выход из территориального моря РФ. В период с 19.00 до 20.40 пскр "Дон", пскр "Изумруд" продолжили преследование группы судов ВМС Украины, вызывая их на связь на 16-м канале УКВ-диапазона и подавая звуковые, световые и пиротехнические сигналы об остановке. Группа судов ВМС Украины требования об остановке не выполняли, на связь не выходили. В 20.42 сторожевик "Изумруд" предупредил группу украинских судов о выполнении предупредительной стрельбы в случае игнорирования требований об остановке. После чего командир "Изумруда" принял решение на выполнение предупредительной стрельбы из бортовой артиллерийской установки в сторону судов ВМС Украины. Украинцы опять не отреагировали и продолжали двигаться в направлении госграницы РФ.

В 20.55 пскр "Изумруд" в координатах Ш=44 51 3 СШ, Д=36 23 4 ВД в территориальном море применил оружие на поражение по катеру "Бердянск".

В 20.58 "Бердянск" лег в дрейф, на связь вышел командир катера, сообщил о раненых на борту, запросил помощи.

В 21.06 "Изумруд" задержал "Бердянск", снял с него 7 членов экипажа, из них 3 раненых, которым оказана первая медицинская помощь.

Был также обнаружен и полный боекомплект патронов калибра 12.7 мм для крупнокалиберного пулемета ДШК, который предназначен для поражения легкобронированных целей. Фото: vesti.ru

В 21.15 сторожевик "Дон" остановил и задержал буксир "Яны Капу".

В 21.27 вертолет Ка-52 в территориальном море РФ остановил бронекатер "Никополь", к месту его остановки подошел малый противолодочный корабль "Суздалец" ЧФ РФ.

В 23.21 "Дон" осуществил задержание катера "Никополь".

В 00.40 26 ноября пограничный катер доставил раненых военнослужащих ВМС Украины в порт Керчь, раненые направлены на лечение в 1-ю Керченскую городскую больницу.

В 06.40 задержанные суда ВМС Украины доставлены в порт Керчь для дальнейшего разбирательства.

Суд

Нарушителей границы арестовали до 25 января

Киевский районный суд Симферополя приступил к определению меры пресечения украинским морякам, которые на военных кораблях устроили провокацию в территориальных водах РФ. Всем инкриминировали часть 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ).

Дела украинских граждан рассматривались одновременно в трех залах, чтобы ускорить процесс. Одним из первых суд вынес решение об аресте уроженца Одесской области Владимира Варимеза, который является членом экипажа буксира "Яны Капу". Он заявил в суде, что считает себя невиновным. Но правоохранители полагают, что он может выехать из РФ и тем самым скрыться от следствия.

"Я исполнял приказ начальства, - пояснил Варимез суду. - У нас была цель довести буксир. А то, что не было договоренности (с капитаном порта РФ. - Прим. ред.), я об этом ничего не знаю". Тем не менее решение суда - заключить моряка под стражу до 25 января 2019 года.

- Ходатайство обоснованно и подлежит удовлетворению, - заключил судья Михаил Белоусов.

Из 24 моряков во вторник суд определил меру пресечения для 12 военнослужащих.

Перед началом суда Уполномоченный по правам человека в РК Людмила Лубина сообщила: все процессуальные нормы в отношении задержанных соблюдаются. На вопрос крымского омбудсмена, соблюдаются ли их права, один из матросов ответил, что претензий к содержанию у него нет: кормят хорошо, никто не бьет. Жизни троих украинских моряков, которые получили ранения при задержании и сейчас находятся на лечении в керченской больнице, ничего не угрожает.

Подготовила Юлия Суконкина