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27.11.2018 16:46
Рубрика: Власть

Госдума обратится к международному сообществу по поводу провокации Киева

Текст: Татьяна Замахина
Госдума намерена инициировать обсуждение инцидента в Керченском проливе на международных площадках. Об этом заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, который считает, что нарушители границы РФ в Черном море должны быть серьезно наказаны по закону.

Напомним, что 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины, шедшие из Одессы в Мариуполь, незаконно пересекли госграницу РФ и начали опасные маневры. Все три корабля были задержаны, по факту нарушения возбуждено уголовное дело. Этот инцидент стал поводом для решения о введении на Украине военного положения на 30 дней.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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- Мы планируем обсудить эти вопросы. Более того, будет правильным, чтобы на всех международных площадках мы этот вопрос обязательно обсудили также, - заявил Володин. - Со своей стороны будем инициировать обсуждение этой темы для дальнейшего изучения и обсуждения", - сказал Володин.

Он также призвал европейские страны задуматься о происходящем на Украине и о последствиях поддержки действующего руководства в Киеве. И выразил надежду, что европейские страны понимают, что "такой сосед, как Украина, не может сегодня не волновать другие государства, от него можно что угодно ожидать".

Глава нижней палаты заявил, что виновные в нарушении государственной границы России в Черном море должны понести серьезное наказание в соответствии с законодательством РФ и международным правом. Володин, кроме того, поблагодарил российских пограничников, которые, по его мнению, действовали слаженно, решительно, мужественно и не допустили проникновения в российские территориальные воды украинских судов.

Говоря о введении военного положения, председатель ГД высказал мнение, что президент Украины Петр Порошенко тем самым преследует цель зачистить своих политических конкурентов накануне выборов главы государства. И повод для этого, по мнению спикера Госдумы, выбран "совершенно авантюрный и подлежащий осуждению".

- Введение военного положения ему позволяет, скорее всего, именно эту цель он и ставил, зачистить своих оппонентов до выборов и дальше уже строить избирательную кампанию, понимая, что нет альтернативы, никто не мешает, - сказал он.

В связи с этим Володин обратил внимание, что "военное положение введено на территории десяти областей". "Это области, где меньше всего поддерживают политику Порошенко, где у него меньше всего сторонников и больше звучит критика", - добавил он.

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