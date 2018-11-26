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26.11.2018 15:36
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Кремле объяснили действия пограничников в Керченском проливе

Текст: Кира Латухина
Все действия, которые предприняли российские пограничники в связи с незаконным заходом украинских кораблей в территориальные воды нашей страны, были законными, подчеркнули в Кремле.

На вопрос, была ли необходимость такого реагирования и не опасаются ли в Москве негативных политических последствий, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам: "Российская сторона действовала в строгом соответствии с законодательством - как международным правом, так и внутренним".

"Речь идет о вторжении в территориальные воды РФ иностранных военных кораблей, - подчеркнул представитель Кремля. - Причем дело в том, что они вошли в территориальные воды России, не отвечая ни на какие запросы наших пограничников и никак не отреагировали на предложение воспользоваться лоцманскими услугами".

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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"Все действия принимались в строгом соответствии с законодательством", - еще раз сказал Песков. "Безусловно, выполнение норм нашего законодательства никак не может быть обусловлено жесткой или мягкой реакцией за рубежом", - добавил он.

На вопрос о том, почему инцидент был при входе в Керченский пролив, а "атака" в нейтральных водах при возвращении, пресс-секретарь главы государства заметил: "Не могу быть голословным. Было бы неправильно с моей точки зрения сейчас рассуждать о географических координатах, тем более, в случае такой провокации". Песков переадресовал такие ситуативные вопросы в Погранслужбу. "Российские пограничники действовали в строгом соответствии с планом действий на случай необходимости прикрытия госграницы", - подчеркнул он.

Говоря о позиции Кремля по экипажу и кораблям, пресс-секретарь главы государства напомнил, что возбуждено уголовное дело в связи с нарушением границы РФ. "Детали не знаю", - добавил он. На вопрос, можно ли считать украинских моряков военнопленными, Песков сказал: "Не могу ответить, нарушители границ преследуются по закону в строгом соответствии с законодательством".

Фото: Алла Дмитриева/ РГ
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"Президенту с самого начала движения кораблей, вчера днем, когда они появились в нейтральных водах напротив Крыма, было доложено, и дальше он получал информацию на постоянной основе", - заявил Песков. На вопрос, принимал ли глава государства "решение об атаке", представитель Кремля ответил: "Нет. Это не атака, а действия, необходимые по пресечению нарушения госграницы РФ. Есть сценарий у пограничников, которым они и руководствуются в подобных ситуациях".

Встреча с американским лидером Дональдом Трампом по-прежнему на повестке. Как подтвердил пресс-секретарь российского лидера, Владимир Путин готовится к визиту в Аргентину и участию в саммите "двадцатки", а также к двусторонним беседам на полях, в том числе и с главой США.

Разговора с украинскими лидером Петром Порошенко у Путина на тему инцидента не было. На вопрос, планируются ли двусторонние контакты по этому поводу Песков сказал: "Мне неизвестно".

"Совбез ООН, действительно, через несколько часов будет в Нью-Йорке рассматривать этот вопрос в экстренном режиме по инициативе РФ", - заключил представитель Кремля. Созыва экстренного заседания Совбеза РФ не планируется.

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