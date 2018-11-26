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26.11.2018 13:59
Рубрика: Власть

Лавров: Киев нарушил ключевые положения международного права

Текст: Юрий Когалов

Действия Киева в Керченском проливе нарушили ключевые положения международного права. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Были нарушены ключевые положения международного права, не только морского, но и общего международного права, включая устав ООН, включая и конвенцию морского права 1982 года и другие международно-правовые инструменты, которые многократно требуют от всех государств уважать суверенитет другого государства", - разъяснил глава МИД. Сам же инцидент он однозначно расценил как провокацию. По его словам, маневрирование в узком проливе создало угрозу для нормального движения судов.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Песков: МИД подготовит заявление об инциденте в Керченском проливе

Что касается объявления военного положения на Украине, то, по словам Лаврова, стоит внимательно последить за тем, что будет происходить в стране. Так, секретарь СНБО Александр Турчинов уже заявил, запланированные на весну 2019 года президентские выборы не пройдут вовремя. "Происходят достаточно интересные вещи, и, я думаю, скучно не будет наблюдать за тем, как эта власть, украинская, пытается, в общем-то, вырулить из ситуации, которая населением воспринимается все более и более негативно", - отметил глава МИД РФ.

В то же время министр обратил внимание, что введение военного положения неизбежно скажется на ситуации в Донбассе. "Там и без военного-то положения постоянно происходят грубейшие нарушения международного гуманитарного права: обстрелы населенных пунктов, социальных объектов, гибель гражданского населения. А с объявлением военного положения, наверное, эти радикал-националисты вообще будут ощущать, что у них руки развязаны", - заявил Лавров.

Фото: Алла Дмитриева/ РГ
Появилось видео с места стоянки задержанных катеров ВМС Украины

"Призываем западных спонсоров Киева все-таки угомонить тех, кто пытается сейчас на военной истерии заработать политические очки в связи с предстоящими выборами или прочими событиями на Украине", - отметил министр, добавив, что Западу уже неудобно за то, что позволяют себе украинские руководители.

Что касается возможности введения новых санкций против РФ из-за ситуации в Керченском проливе и в Донбассе, то, по словам Лаврова, Москву давно перестал волновать этот вопрос.

Напомним, в воскресенье три корабля ВМС Украины в нарушение статей 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву незаконно пересекли государственную границу РФ, войдя в российские территориальные воды и произведя несколько опасных маневров. Заявки на их проход не подавались. При этом они продолжили движение к Керченскому проливу, в котором действует разрешительный порядок движения и стоянки судов. Российские Су-25 и Ка-52 приступили к патрулированию Керченского пролива из-за действий ВМС Украины.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
МИД: Инцидент в Керчи был продуманной по месту и времени провокацией

Как проинформировали в ФСБ, все суда-нарушители - два артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яни Капу" - задержаны. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения госграницы РФ в Черном море. Украинские корабли вместе с экипажами отбуксированы в российский порт для проведения дальнейших следственных действий.

В связи с инцидентом Россия созывает заседание СБ ООН, на котором будут рассматриваться провокационные действия Киева.

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