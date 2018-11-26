Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за инцидента в Керченском проливе

РФ запросила созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН 26 ноября.

"В связи с опасным развитием ситуации в Азовском море и последовавшими за ними событиями Россия запросила срочный созыв открытого заседания СБ утром 26 ноября по пункту повестки дня "Поддержание международного мира и безопасности", - сообщил журналистам заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Предварительно заседание назначено на 19:00 (по московскому времени), сообщает ТАСС.

Российским пограничникам пришлось задержать три украинских корабля в ответ на их попытку совершить незаконные действия в территориальных водах РФ. Речь идет о катерах ВМСУ "Бердянск", "Никополь" и буксире "Яны Капу".

В МИД этот инцидент назвали продуманной по времени, месту и форме провокацией, устроенной Киевом.