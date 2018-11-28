Глава ФНС объяснил необходимость налогового режима для самозанятых

Он отметил, что человек, который сам производит товары или предоставляет услуги и не имеет работодателя и наемных работников, обязан платить 13 процентов от своих доходов в виде налогов в бюджет.

"Государство предоставляет льготу тем, кто захочет ею воспользоваться. А мы попытались сделать эту услугу наиболее удобной", - сообщил он.

Самозанятым гражданам не придется регистрироваться и приходить в налоговую. Все необходимое они смогут сделать в мобильном приложении, включая скан паспорта и фото. При этом платить придется всего 4 процента от оборота.