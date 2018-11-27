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27.11.2018 20:10
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин подписал пакет законов о налоговом режиме для самозанятых

Текст: Юлия Кривошапко

Четыре региона России - Москва, Подмосковье, Калужская область и Татарстан - с нового года запустят у себя специальный налоговый режим для самозанятых. Пакет законов об этом подписал президент Владимир Путин.

Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

Применять новый спецрежим смогут граждане, чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. Главное условие: у них не должно быть работодателей и наемных работников. Взаимодействие самозанятых с налоговой инспекцией будет идти через мобильное приложение "Мой налог" без личных визитов и сдачи отчетности. Для тех, кто оказывает услуги или продает товары физлицам, ставка налога составит 4 процента. Для работающих с индивидуальными предпринимателями и компаниями - 6 процентов.

Фото: Depositphotos.com
Названы регионы с минимальной и максимальной безработицей

При реализации товаров, оказании услуг в мобильном приложении будет формироваться чек и в режиме онлайн направляться в налоговую инспекцию. По итогам месяца налогоплательщик будет получать сведения о сумме налога, которая с его согласия может быть списана с его банковского счета или уплачена им самостоятельно.

Эксперимент продлится до 2029 года. В течение этого срока ни ставки налога, ни условия регистрации самозанятых меняться не будут. Потом новый спецрежим может быть распространен на всю страну.

Один из законов предусматривает санкции для самозанятых за несвоевременную передачу данных в налоговую службу.

При первом нарушении предусмотрен штраф в 20 процентов от полученной суммы. Если нарушение повторяется в течение полугода, то сумма уже будет равна той, на которую не был сформирован фискальный чеку.

Однако в первый год проведения эксперимента никаких санкций не будет. Инициативу ФНС, связанную с годичным "мораторием" на санкции, президент поддержал во время рабочей встречи с главой Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным.

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