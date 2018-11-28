"Яндекс" презентует беспилотник в Америке

"Яндекс" получил лицензию на использование беспилотных автомобилей в штате Невада. Это даст возможность испытать машину в новых дорожных условиях.

Как уточнили в пресс-службе компании, в дни проведения международной выставки потребительской электроники CES 2019, с 6 по 11 января, автомобиль "Яндекса" выйдет на дороги общего пользования в Лас-Вегасе.

В компании работают над беспилотниками с 2016 года. В "Яндексе" создали прототипы автомобилей на базе Toyota Prius и Kia Soul. В начале нынешнего года беспилотник компании впервые выехал на столичные улицы, а затем проехал почти 790 километров от Москвы до Казани.

В настоящий момент беспилотники "Яндекса" ездят по территории инновационного центра "Сколково" и нового города "Иннополис" в Татарстане. Тестовые поездки на автомобилях сделали премьер-министр Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин.

Кстати, накануне стало известно, что беспилотные автомобили в России получат специальный знак.