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28.11.2018 16:05
Рубрика: Легковые авто

"Яндекс" презентует беспилотник в Америке

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

"Яндекс" получил лицензию на использование беспилотных автомобилей в штате Невада. Это даст возможность испытать машину в новых дорожных условиях.

Как уточнили в пресс-службе компании, в дни проведения международной выставки потребительской электроники CES 2019, с 6 по 11 января, автомобиль "Яндекса" выйдет на дороги общего пользования в Лас-Вегасе.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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В компании работают над беспилотниками с 2016 года. В "Яндексе" создали прототипы автомобилей на базе Toyota Prius и Kia Soul. В начале нынешнего года беспилотник компании впервые выехал на столичные улицы, а затем проехал почти 790 километров от Москвы до Казани.

В настоящий момент беспилотники "Яндекса" ездят по территории инновационного центра "Сколково" и нового города "Иннополис" в Татарстане. Тестовые поездки на автомобилях сделали премьер-министр Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин.

Кстати, накануне стало известно, что беспилотные автомобили в России получат специальный знак.

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#беспилотные авто