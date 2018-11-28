Минкомсвязь планирует поддержать госкомпании и госкорпорации, которые будут использовать отечественное программное обеспечение и оборудование при запуске своей цифровой трансформации.

Цифровая трансформация - использование современных технологий для кардинального повышения производительности и ценности предприятий - на сегодня является горячей темой для компаний по всему миру. О необходимости ее запуска и интеграции новых технологий во все аспекты бизнес-деятельности госкомпаний и госкорпораций шла речь на стратегической сессии по цифровой трансформации, организованной минкомсвязью и Московской школой управления "Сколково". По сути предприятия должны полностью преобразовать процессы и модели работы, отказавшись от устаревших технологий, обслуживание которых может дорого обойтись.

По словам замглавы минкомсвязи Евгения Кислякова, ведомство намерено выступать партнером госкомпаний. Сейчас министерство разрабатывает инструменты поддержки для компаний, которые планируют запуск процессов цифровой трансформации с использованием отечественного оборудования. "Тем самым будем стимулировать потребление отечественного оборудования и программного обеспечения", - пояснил Кисляков.

Наличие отечественного программного обеспечения и оборудования станет одним из критериев получения господдержки для компаний

Информация после цифровой трансформации производств будет аккумулироваться на базе отраслевых цифровых платформ. По прогнозу исполнительного директора Центра цифровой трансформации "Сколково" Николая Верховского, в мире прогнозируется появление примерно 60 глобальных цифровых платформ.

Логика построения платформ - это объединение большого количества участников в единую экосреду с общим для всех набором правил. "В принципе это такой монополизационный процесс, который объединяет всех участников на единой площадке, - пояснил, отвечая на вопрос "РГ", Евгений Кисляков. - Весь мир движется в этом направлении, и происходит процесс не благодаря регулированию, а благодаря развитию технологий (применение этих технологий позволяет создавать и формировать эти платформы). Это эволюционный процесс. Транспорт уже готов к созданию такой платформы, которая позволит повысить производительность транспортного сектора".

60 глобальных цифровых платформ объединят сервисы и услуги для пользователей в разных сферах экономики в ближайшие несколько лет

В минкомсвязи считают, что такая платформа должна быть открытой, чтобы к ней могли подключаться любые участники рынка и получать от нее максимальные преимущества. Свои предложения по нормативно-правовому регулированию деятельности цифровых платформ и обеспечению недискриминационного доступа данных, предоставлению услуг, установлению требований по верификации вносимых (изменяемых) данных и ответственности за размещение информации, не отвечающей требованиям законодательства, минкомсвязь должна представить до 25 января 2019 года.