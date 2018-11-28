Украинские военные моряки, попытавшиеся проверить на прочность наших пограничников, похоже, совсем не знают историю. Причем недавнюю. Они забыли о том, какие события разворачивались на Черном море, недалеко от того места, где в воскресенье произошел навал российского катера на украинский буксир.

В 1980-е годы американцы очень любили демонстрировать свое превосходство. Тогда они уже ощущали себя полными хозяевами мира, уверовав в то, что отпор со стороны слабеющего СССР не получат. Нередко корабли ВМС США входили в наши территориальные воды. Почему-то больше всего они любили "шалить" у берегов Крыма. И в конце концов получили по бортам.

13 марта 1986 года ракетный крейсер "Йорктаун" и эсминец "Кэрон" углубились в наши черноморские территориальные воды на целых 6 миль. При этом радары, включая средства радиотехнической разведки, работали на всю свою мощь - корабли находились в полной боеготовности, о чем свидетельствовали вращающиеся орудийные башни. Это стало откровенным вызовом не только для пограничников, но и для командования Черноморского флота.

Главком ВМФ адмирал Владимир Чернавин и принял ту провокацию как личный вызов, о чем позже подробно рассказал в своих мемуарах. Когда ему доложили о том, что американские боевые корабли полным ходом идут к побережью Крыма, он обратился к руководству страны с просьбой разрешить вытеснить чужие боевые корабли из территориальных вод путем опасного маневрирования по их курсу. И получил добро.

Американцы не стали искушать судьбу и ушли в нейтральные воды.

На Совете обороны, состоявшемся летом 1986 года, на котором присутствовали генсек ЦК КПСС Горбачев, председатель КГБ Чебриков, министр обороны Соколов, министр иностранных дел Шеварднадзе и другие высшие лица, специально рассматривали весеннюю провокацию. Было принято решение: если аналогичная ситуация повторится, позволить военным морякам действовать решительно, вплоть до навала бортами своих кораблей на борта чужих.

В течение двух лет особых провокаций не было. Однако 12 февраля 1988 года те же крейсер "Йорктаун" и эсминец "Кэрон" снова направились в территориальные воды СССР в районе Крыма.

Командующий Черноморским флотом адмирал Михаил Хронопуло, получив разрешение Чернавина, дал команду пресечь провокацию. На перехват ракетного крейсера и эсминца вышли небольшие по размерам сторожевые корабли "Беззаветный" и СКР-6, которыми командовали капитан 2-го ранга Владимир Богдашин и капитан 3-го ранга Анатолий Петров. Напомним хронику последовавших событий, которые позже адмирал Чернавин назвал "последней "военно-морской операцией" в более чем 30-летней "холодной войне".

В десять часов сорок пять минут крейсер "Йорктаун" и эсминец "Кэрон" пересекают границу СССР.

СКР-6 пошел на перехват эсминца, но тот уклонился от столкновения и продолжил идти вглубь акватории наших территориальных вод. Советские сторожевики начали сближение с кораблями, которые идентифицировались как враждебные нарушители границы. Экипажи наших кораблей, несмотря на несопоставимые по сравнению с американским крейсером и эсминцем габариты, приготовились к навалу.

Вообще соприкосновение бортами судов и кораблей, случающиеся периодически в морской практике, считается грубым нарушением правил судоходства, хотя иногда это происходит по объективным причинам, например во время шторма. Командиры "Йорктауна" и "Кэрона" просто не верили, что кто-то осмелится на них навалиться, хотя со стороны наших кораблей были сделаны соответствующие предупреждения.

Американские моряки столпились у бортов своих кораблей, смеялись, фотографировали приближающиеся советские кораблики, бывшие по сравнению с их крейсером и эсминцем почти игрушечными. Что-то кричали, показывали неприличные жесты. Им было весело.

Но тут происходит невероятное. В одиннадцать часов две минуты сторожевик "Беззаветный" наваливается на левый борт американского крейсера. Скрежет металла и настоящая паника на борту чужого ракетоносца. Всех весельчаков с палубы как ветром сдуло. На крейсере сыграли боевую тревогу. Поздно - корабль получил серьезные повреждения. Согнуты леера, искорежена пусковая установка ракет "Гарпун", начался пожар. В то же время СКР-6 наваливается на левый борт кормовой части эсминца "Кэрон".

Командиры американских кораблей в шоке. Такого отпора они никак не ожидали. Идут панические радиограммы в Пентагон. Госдеп отправляет ноты протеста в МИД СССР. Шеварднадзе, "забыв" о решении, принятом на Совете обороны, требует разобраться с теми, кто провоцирует военный конфликт СССР и США. По его разумению, тот конфликт провоцировали не американцы, вторгшиеся в территориальные воды государства, министром иностранных дел которого он был, а те, кто дал им отпор.

В одиннадцать сорок командующий ЧФ передал на "Беззаветный" и СКР-6 приказ отойти от кораблей США, но быть готовыми к повторному навалу.

Повтора не было, побитые ракетный крейсер и эсминец ВМС США с помятыми бортами спешно покинули территориальные воды СССР, а затем и Черное море. Больше американцы подобных провокаций не допускали. Наоборот, Пентагон сделал все, чтобы подружиться с ВМФ СССР. Адмирала Чернавина с супругой пригласили в США, где устроили самый радушный прием.

Эхо события

Круги по воде

15 задержанных украинских моряков уже дают признательные показания, и сейчас их судьбу решает Киевский районный суд Симферополя. Троим из них, получившим во время задержания ранения, оказывается необходимая медицинская помощь, их жизням ничто не угрожает.

Тем временем Верховная рада Украины без особого энтузиазма поддержала своего президента и ввела в стране военное положение, правда, только на месяц и только в 10 областях, граничащих с Россией и Приднестровской молдавской республикой. Украинским военным в очередной раз развязали руки, а украинским радикальным политикам дали очередной повод вволю попиариться на "российской агрессии".

Но что в итоге? Переносить или отменять президентские выборы Рада отказалась. Вместо ожидаемой реакции США и Европы на инцидент в Черном море - советы Петру Порошенко не накалять обстановку. Вывод из всей этой топорно исполненной провокации здравомыслящие люди могут сделать лишь такой же, как и после нарушения наших границ американскими судами 32 года назад: не надо нас испытывать на прочность. Уже пробовали...